Kultur, la app que combate las butacas vacías y rentabiliza espectáculos con descuentos de última hora

La cultura convive a veces con una fragilidad estructural que se traduce en salas a medio llenar, proyectos que sobreviven al límite y artistas que dependen del boca a oreja para dar a conocer su obra. En este contexto, Leire Garmendia (30) y Ana Barquero (29) detectaron una falta de soluciones efectivas para combatir las butacas vacías. Así nace Kultur. Escrita como suena en inglés, es una plataforma de venta de entradas de última hora que tiene dos objetivos: reducir el número de asientos sin ocupar y acercar la cultura a toda la población. Lanzada en 2022, opera en Madrid, Barcelona y Valencia y cuenta con una red de más de 350 agentes culturales entre salas, artistas y promotores de eventos. Este mes de enero de 2026 han cumplido su primer aniversario en la capital catalana, un hito que definen como “un sueño cumplido”.

En sus casi tres años de trayectoria, Kultur ha superado el millón de euros en entradas vendidas y ha alcanzado más de 100.000 descargas, situándose en el Top 2 de las apps más populares en su categoría, por encima incluso de plataformas tan famosas como Tinder, Glovo o Netflix. La aplicación comercializa, el mismo día del evento o pocas horas antes de su comienzo, tickets con descuentos de al menos un 25%, con precios que oscilan entre los 3 y los 20 euros. Ofrece una gran variedad de disciplinas culturales: teatro, magia o monólogos, entre muchos otros géneros. “En Estados Unidos existen taquillas de última hora, donde puedes comprar las localidades que quedan poco antes del inicio del espectáculo; en España no se está haciendo nada para acabar con esta situación”, declaran a EL PERIÓDICO.

Los espacios culturales son los protagonistas de la 'app'. Son quién decide cuántas entradas ponen a la venta de cada espectáculo y con cuánta antelación. Los planes disponibles se ordenan exclusivamente según la hora de inicio, por lo que, “los eventos que están a punto de empezar son los primeros que aparecen”, explican las emprendedoras. Esta lógica rompe con el modelo tradicional de las plataformas de ‘ticketing’, ya que Kultur no prioriza el tamaño del teatro o la inversión publicitaria. De este modo, una gran producción puede coexistir con una propuesta emergente o con el primer bolo de un artista. “Un usuario puede descubrir salas que no son muy conocidas precisamente por cómo está ordenada la oferta”, destacan sus creadoras.

Kultur - Entradas de última hora con descuentos exclusivos / Kultur

Detrás del telón

Garmendia y Barquero se conocieron a través de una amiga y pronto descubrieron que compartían el sueño de trabajar en la industria cultural. La idea básica de la app nació precisamente en un teatro: al finalizar la actuación, el actor principal pidió al público que recomendarán la función para ayudar a llenar el patio de butacas. Con esa intuición arrancó el proyecto. Primero desarrollaron un prototipo con la ayuda de un excompañero de trabajo, para después “llegar a la parte más complicada, que fue saber si las salas estarían dispuestas a colaborar”.

En el verano de 2022 iniciaron la prospección, relatan aún emocionadas: “Sin tener nada y sin ser nadie, cogimos el teléfono y comenzamos a llamar a teatros de Madrid”. Hubo respuestas positivas, pero también rechazos. “Ha habido muchos 'no', pero siempre lo volvemos a intentar”, añaden, sin dar ninguna puerta por cerrada para siempre. La clave de su éxito, aseguran, ha sido construir relaciones basadas en la confianza. “Somos nosotras quienes llamamos a los centros culturales, gestionamos los contratos, la web y la aplicación, la comunicación en redes e incluso la atención al cliente. Todo lo hacemos nosotras”, presumen. Una forma de trabajar cercana y directa que les ha permitido demostrar que Kultur funciona.

Su trabajo ha sido reconocido con varios premios que avalan tanto el impacto cultural como el social. En 2024 recibieron el Premio Nacional a la Mejor Empresa de la Industria Cultural liderada por mujeres en la XIV edición de los Premios Emprendedoras. En 2025 fueron distinguidas con el Premio por el Compromiso Social del Carnet Joven de la Comunidad de Madrid. Y ese mismo año, Kultur fue reconocida como Mejor Proyecto Madrileño de Impacto Social en la IX edición de los Premios Madrid Impacta.

Ana Barquero y Leire Garmendia, fundadoras de Kultur / Kultur

Barcelona: un salto simbólico

La meta de Kultur siempre fue estar presente en Barcelona. “Abrir en Madrid era empezar y lanzar la idea pero aterrizar en Barcelona significaba que el proyecto era estable”, agregan. Y, entre risas, ambas confiesan que todavía se acuerdan de la primera persona que compró una entrada. La interfaz comenzó 2025 colaborando con apenas cinco salas y lo cerró trabajando con más de 80. Asimismo, adelanta Garmendia, “nuevos teatros y espacios culturales se están planteando la incorporación”.

Empresas culturales con presencia en la ciudad como La OFF Barcelona, una de las primeras salas en confiar en la aplicación, respaldan el impacto del proyecto. “Nos permite completar el aforo de las funciones y atraer público nuevo”, afirma Robert Chacón, director de la sala. Del total de espectáculos que ofrecen a través de Kultur, el 90% logra vender entradas. “Es una herramienta fantástica porque añade valor al intercambio entre las producciones y los asistentes”, recalca Chacón.

En la misma línea, Gabriel Gómez, director del Secret Comedy Club —un club de comedia clandestino de estilo neoyorkino, que trabaja con Kultur desde sus inicios—, destaca que la plataforma ha supuesto “un aire fresco” para el sector. El director subraya que una de las principales diferencias frente a otras tiqueteras es “el servicio personalizado y la relación cercana y ágil que mantiene con las cofundadoras”, que le permite trabajar más eficientemente.

Propuesta de Kultur

La propuesta de Kultur es amplia y diversa: “Cualquier experiencia vinculada al ocio y al tiempo libre tiene cabida”, indica Garmendia. Para afinar la búsqueda, la app incorpora filtros temáticos para personalizar la experiencia según los intereses del comprador. La oferta se va adaptando progresivamente al contexto local, incorporando planes en catalán y en inglés. La captación de clientes se realiza principalmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, lo que sitúa al público objetivo en la franja de entre 25 y 35 años. Se trata de un perfil espontáneo, que no siempre sabe a qué espectáculo asistir. Más que buscar un evento concreto, los usuarios buscan un plan: “Un mismo asistente puede un día ir a una cata de vinos y al siguiente ir a un concierto de Jazz”. El último paso que han dado es lanzar un programa de fidelización y cada compra acumula puntos que luego se pueden canjear por entradas gratis.