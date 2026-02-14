Barcelona se mira en miniatura: una gran maqueta 3D interactiva une su pasado, presente y futuro arquitectónico

La Barcelona de río a río, como concibió siempre Pasqual Maragall, hecha realidad en miniatura con tal precisión que un vecino puede identificar su calle. Pero no solo eso. Porque esta maqueta fabricada mediante impresión digital compuesta por 1.204 piezas que encajan como un rompecabezas permite también analizar de forma interactiva de dónde viene y hacia dónde va la ciudad. Una herramienta concebida para que el gran público se sienta partícipe de la Barcelona del pasado, del presente y del futuro y que es uno de los principales legados que dejará el hecho de haber sido coronada como Capital Mundial de la Arquitectura durante este 2026.

La maqueta Pla de Barcelona 2026-2035 ha sido inaugurada este sábado por el alcalde Jaume Collboni en la sede la antigua Editorial Gustavo Gili, que se consolida como nuevo espacio de referencia de la arquitectura y urbanismo de la ciudad. Será a partir de ahora accesible para toda la ciudadanía y quedará expuesta de forma permanente. "Queremos rendir homenaje a la arquitectura y el urbanismo como un instrumento poderoso para hacer mejor la vida de las personas y expresar unos valores, una idea de ciudad", ha asegurado Collboni, que ha apuntado que la Barcelona "consolidada no está acabada", y que, por lo tanto, tiene aún "espacios de crecimiento". De hecho, ha invitado a "reflexionar" sobre la ciudad de los próximos 10 años.

La primera tendencia de todo visitante es la de buscar su casa. Lo ha hecho también el alcalde, al tiempo que el delegado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, que ha esponsorizado el proyecto, lo primero que ha querido situar es el polígono mientras la arquitecta jefe del ayuntamiento, Maria Buhigas, les explicaba los detalles. "Se nos había pedido impulsar edificios, pero nunca se nos había pedido que hiciéramos la ciudad entera", ha ironizado Navarro, que ha manifestado la vocación de la Zona Franca de ser también "distrito" de Barcelona.

De hecho, uno de los principales objetivos es que la capitalidad no solo interpele a profesionales del ámbito, sino que sea estimulante para que los barceloneses se sientan llamados a reflexionar sobre las singularidades del desarrollo de la metrópolis y participar de cómo debe evolucionar. "Conecta el mundo digital con el físico, que es donde vivimos", ha reivindicado Buhigas, que ha definido la maqueta como una "herramienta de trabajo" que permitirá explicar y proyectar pensando en el futuro.

2,4 millones de personas en 84 metros cuadrados

La reproducción está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y financiado por el Consorci de la Zona Franca, coordinado por la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC, y con la participación de la empresa Windforce, del DFactory y de Barcelona Regional. La maqueta está construida a escala 1/1.500, ocupa 84 metros cuadrados y representa todo el territorio enmarcado por la sierra de Collserola en el norte, el curso inferior del río Besòs en el este, el río Llobregat y su área delta en el oeste y el mar Mediterráneo en el sur con 14 kilómetros de fachada litoral. Eso supone que en miniatura se reflejan un total de 15 municipios en el que viven 2,4 millones de personas.

Y es que, más allá de las fronteras administrativas de Barcelona, y siguiendo la estela de la gran ciudad metropolitana, se incluyen íntegramente l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, así como partes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat y el Prat de Llobregat.

Producida en el DFactory, el centro de innovación referente en impresión 3D, robótica e inteligencia artificial de la Zona Franca, la maqueta está fabricada con 950 kilos de ácido poliláctico -un material termoplástico derivado del almidón vegetal- y su producción ha requerido de una decena de impresoras funcionando de forma simultánea durante más de 21.000 horas.

Actualizable e interactiva

La gran virtud de la maqueta, además de ser una minuciosa representación de los edificios, sus calles y tejidos urbanos que permite identificar tanto barrios como elementos singulares, es que no es una foto fija porque es actualizable. Sus piezas son completamente extraíbles y substituibles, algo que permitirá incorporar los cambios que experimente la ciudad en los próximos años. Además, hay cuatro prismáticos binoculares que la convierten en interactiva gracias a tecnología de realidad aumentada. Con motivo de la inauguración, la empresa de realidad virtual Layers of Reality ofrece una primera experiencia centrada en los edificios declarados patrimonio mundial por la Unesco, las sedes de referencia de la Capital Mundial de la Arquitectura en cada distrito y los principales ejes de comunicación del acontecimiento.

Además de esta maqueta, hay otra táctil con relieves diferenciados y texturas contrastadas que representan los distintos tejidos urbanos y las principales calles para que las personas invidentes también participen del análisis de la estructura urbana de la ciudad.

A partir de esta semana y hasta el 13 de diciembre, la ciudad acogerá más de 1.500 actividades dirigidas a todos los públicos y distribuidas por toda la ciudad. Exposiciones, rutas, visitas, debates, conferencias, talleres y propuestas culturales que buscarán que la arquitectura barcelonesa sea concebida como un patrimonio social más allá de los ojos de los arquitectos.