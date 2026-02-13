Del podio al metaverso
Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
El expiloto catalán y el extenista valenciano se unen al proyecto EnjoyersWorld, que desarrolla entornos 3D para empresas, instituciones y eventos
El campeón del mundo de motos Dani Pedrosa se une a la DGT para explicar los nuevos sistemas ARAS
Alcaraz y Ferrero se separan después de siete años juntos: "Llegan tiempos de cambios para los dos"
Naïm Ait y Meritxell M. Pauné
El piloto Dani Pedrosa y el tenista Juan Carlos Ferrero se han incorporado como nuevos 'partners' y embajadores de EnjoyersWorld, la empresa dedicada a trasladar negocios al metaverso mediante Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. La compañía, que tiene a Sete Gibernau en el tandem fundador, busca darle notoriedad a la plataforma y adelanta a EL PERIÓDICO que sumará pronto nuevos miembros. El proyecto nació hace cinco años y se materializó hace dos. Ofrece la creación de entornos virtuales en tres dimensiones a compañías, instituciones y eventos, que pueden replicar su actividad en espacios digitales interactivos.
Gibernau, retirado en 2006 tras una carrera de gran éxito, ha sido uno de los impulsores de la empresa desde sus inicios, junto al emprendedor Sergi Florensa. Según explica este empresario tecnológico, CEO de EnjoyersWorld, el objetivo siempre ha sido ir por delante en el mercado utilizando diferentes tecnologías para crear un metaverso accesible para el 100% de los usuarios, sin la necesidad de descargar ningún archivo. El acceso se realiza mediante una simple URL, desde cualquier ordenador, móvil, tableta o gafa virtual.
Así, el público puede entrar en la 'metaciudad' sin complicación e interactuar con las marcas que ya tienen presencia en ella. Y estas pueden insertar más fácilmente los universos 3D que han contratado en su previa estrategia de marketing digital. EnjoyersWorld propone una prueba gratuita de un mes con las prestaciones básicas y comercializa varios paquetes para ampliarlas y personalizarlas. La monetización pasa por expendedoras 'instaladas' en las calles virtuales, publicidad insertada en el paisaje o 'showrooms' de producto, por ejemplo.
Los dos deportistas embajadores son muy próximos a Gibernau. De hecho, Sete Gibernau ha sido asesor deportivo de Dani Pedrosa durante años. Ferrero también es muy amigo suyo y ya han compartido empresa, la start-up All In Biking para apasionados del ciclismo, junto a el también tenista David Ferrer.
Su fichaje busca dotar de visibilidad y componente social un proyecto ahora que está en una fase de crecimiento. La empresa sostiene que el metaverso permite una experiencia única para cada usuario, proporcionando una reproducción de la actividad comercial, vinculada a la tienda online del negocio solicitante. Además, elimina cualquier limitación temporal que puedan presentar ferias o encuentros.
Con un porfolio de clientes que abarca ya una novena de sectores distintos, predominan los espacios virtuales relacionados con el turismo y la organización de eventos y salones. Asimismo, EnjoyersWorld ha colaborado con más de una decena de grandes marcas públicas y privadas, entre ellas el Hospital de Sant Pau, Kawasaki, Panini y la Universidad Complutense de Madrid. La firma presume de "tecnología propia única en el mundo" y de "calidad gráfica inigualable, incluso fotorealista".
El quinto 'partner' y embajador actualmente es Miguel Umbert Gibernau, profesional de la banca privada internacional y con experiencia inversora. Con la incorporación de nuevas figuras públicas próximamente a la compañía, EnjoyersWorld busca reforzar su posicionamiento como proyecto de largo recorrido. Su vocación inicial sigue intacta: que el metaverso "se pueda utilizar para cualquier tipo de actividad cuotidiana".
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- VIENTO | Cae una gran pérgola en Badalona, láminas del techo del Hospital de Bellvitge y decenas de árboles en L'Hospitalet y Esplugues