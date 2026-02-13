Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá pronunciarse sobre la ley catalana que blinda el ruido en los patios escolares. Un tribunal de Barcelona ha elevado la cuestión al TJUE para que aclare si la ley es compatible con el derecho comunitario a la exclusión del ruido de los patios escolares y con en el "cumplimiento de los límites de inmisión sonora". El caso nace de la demanda de un vecino contra un centro educativo por molestias acústicas vinculadas al patio y a los momentos de entrada y salida, en la que se solicitaron medidas correctoras y, de forma subsidiaria, una indemnización.

En los últimos años, han sido, de hecho, varias las denuncias interpuestas por parte de vecinos que viven junto a pistas de colegios e institutos, sobre todo en Barcelona. Los denunciantes se declaran molestos sobre todo por el tumulto que achacan a que las instalaciones se exploten más allá de la jornada lectiva para albergar actividades extraescolares y deportivas cuando las clases ya han terminado, fines de semana incluidos. En ciertos casos, las reclamaciones supusieron en que se recortara el uso de los patios, incluso en horario escolar.

Con todo, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad en marzo de 2025 cambiar la ley de protección contra la contaminación acústica para excluir a los patios escolares de la obligación de cumplir los umbrales máximos de ruido permitidos entre las 07:00 y las 21:00 horas y a los equipamientos deportivos, entre las 09:00 y las 22:00 horas. La diputada socialista Gisela Navarro defendió entonces que la corrección incorporada a la ley "no es un cheque en blanco" para causar estrépito en escuelas y polideportivos. "La modificación debe permitir que no entre en confrontación con el descanso", dijo, y argumentó que "las actividades deben tener unas características específicas" para que se les excluya de ajustarse a los topes de sonido.

El tribunal entiende que esta exención puede operar de manera general y automática, sin evaluar cada situación ni prever topes o medidas de mitigación, y se pregunta si eso vacía de contenido el objetivo de la Directiva 2002/49/CE de evaluar y gestionar el ruido ambiental y reducir sus efectos nocivos. Por eso pide al TJUE que determine, en esencia, si esa exclusión puede encajar en la normativa europea y en qué condiciones.