Investment Impact Awards

El hub global de AstraZeneca Barcelona, reconocido como proyecto de inversión extranjera en Europa

El centro recibirá 1.300 millones de la multinacional hasta 2027

El hub de AstraZeneca en Barcelona inaugura a lo grande su sede en el edificio Estel

Sede del hub de AstraZeneca en Barcelona en el edificio Estel

Sede del hub de AstraZeneca en Barcelona en el edificio Estel / ZOWY VOETEN

Europa Press

Europa Press

Barcelona
La primera edición de los Investment Impact Awards ha reconocido el AstraZeneca Global Hub de Barcelona como uno de los 5 mejores proyectos de inversión extranjera en Europa, ocupando la cuarta posición en estos premios que entrega fDi Intelligence, miembro del grupo Financial Times.

Esta distinción también reconoce el papel de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y al Ayuntamiento de Barcelona como "aliados clave" de la empresa para hacer realidad el proyecto, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

La presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón, ha destacado que este reconocimiento "reafirma la apuesta decidida y a largo plazo de AstraZeneca por Catalunya y España, y especialmente por su ecosistema de ciencia e innovación".

Por su parte, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha reivindicado que esta distinción "demuestra el enorme atractivo de Catalunya cuando compañías de referencia internacional buscan la mejor ubicación para hacer crecer sus proyectos".

Para la teniente de alcaldía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, el hecho de que empresas internacionales como AstraZeneca se instalen en la capital catalana simboliza que Barcelona "es líder en ofrecer talento y una opción consolidada y fiable para dar recorrido a la actividad".

Más de 1.300 millones de inversión

El AstraZeneca Global Hub de Barcelona, ubicado en el Edificio Estel e inaugurado el pasado mes de noviembre, cuenta con unas instalaciones de 30.000 m2 de superficie que acogen a cerca de 1.600 trabajadores.

Se trata de un centro de innovación en el ámbito de la investigación biomédica internacional, que recibirá una inversión total de 1.300 millones de euros por parte de la multinacional farmacéutica hasta 2027.

Un sector "estratégico"

De hecho, el sector de las ciencias de la vida es uno de los ámbitos estratégicos de la nueva Estrategia de atracción, captación y retención de inversión extranjera en Catalunya para el período 2026-2030 liderada por Acció.

Esta estrategia tiene como objetivo alcanzar más de 6.000 millones de euros de inversión y 45.000 puestos de trabajo creados por la inversión extranjera hasta 2030.

