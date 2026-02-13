El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà

Unibail Rodamco Westfield (URW), el gigante europeo de los centros comerciales, ha firmado la venta de la mitad del Splau de Cornellà, complejo ubicado junto al estadio del RCD Espanyol y uno de los equipamientos comerciales de referencia del Baix Llobregat. Así consta en la memoria de 2025 hecha pública por la compañía, en la que el mayor propietario de centros comerciales de Europa detalla que ha llegado a un acuerdo para desprenderse de la mitad de la propiedad del equipamiento.

URW había puesto a la venta el Splau —centro al que etiqueta como "no esencial"— en distintas ocasiones con anterioridad y, cómo publicó este diario, en 2022 se llegó a estimar el valor total del activo en unos 350 millones de euros en el marco de unas negociaciones con el fondo alemán ECE que no prosperaron. Al año siguiente, el grupo volvió a poner el complejo en el mercado, pero no ha sido hasta este mes de febrero que la operación ha salido adelante.

La memoria no recoge un importe específico para la venta de la mitad del Splau, aunque si lo cuantifica dentro de un bloque de distintas operaciones ya firmadas pero que aún no se han completado. Así, desde enero de 2025 y hasta la fecha del informe, URW dice haber completado o asegurado 25 transacciones por un total de 2.200 millones de euros. De estos, 1.600 millones corresponden a 11 ventas completadas en 2025; otros 100 millones hacen referencia a tres desinversiones efectuadas en lo que llevamos de 2026; mientras que los 400 millones de euros restantes incluyen otras 11 ventas firmadas pero aún no completadas, como es el caso del Splau.

La operación para el traspaso del 50% del complejo cornellatense se firmó este mismo 11 de febrero, según recoge la memoria. El mismo día que Unibail Rodamco Westfield consignó también la venta del 90% de otro centro comercial en Leipzig (Alemania).

Con 55.900 metros cuadrados de superfice, Splau es el centro comercial de menor tamaño que URW posee en el área de Barcelona. Dado que el grupo es propietario también de La Maquinista y Glòries, con 94.500 y 70.100 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), respectivamente. El activo fue inaugurado en 2010 y, un año después, Westfield cerró su compra a su anterior propietario, la filial inmobiliaria de la empresa de infraestructuras de la familia Entrecanales, Acciona, por 185 millones de euros.

Inversión en centros comerciales

Aunque en este caso sea parcial, la del Splau se trata de la segunda venta de un centro comercial en el Baix Llobregat en pocos meses. La socimi Meridia Real Estate III anunció en octubre la venta del centro comercial Barnasud, ubicado en el municipio de Gavà. En ese caso, el grupo completó la liquidación del equipamiento, ubicado en la calle Progrés, 69 de Gavà por un importe bruto aproximado de 27,6 millones de euros. De dicho importe, Meridia señaló entonces que aproximadamente 15,5 millones de euros fueron destinados a cancelar la deuda hipotecaria asociada al activo. En esta línea, la socimi aseveró que la operación "no ha generado un impacto significativo en el resultado consolidado del ejercicio 2025 del Grupo" encabezado por la Sociedad.

También en la vecina L'Hospitalet de Llobregat, ubicada entre Cornellà y Barcelona, ha habido movimientos sonados. En abril de 2025, el centro comercial urbano La Farga de L'Hospitalet fue adquirido por Inversiones y Promociones GL 2023, una sociedad conjunta participada al 50% por López Real Inversiones (José Luis López Fernández, “El Turronero”) y por Guillem Capital ('family office' de Fernando Guillem Barber). Meses después, también salió a la venta el complejo de Gran Via 2 como parte de una macrooperación valorada en más de 1.600 millones de euros.

Como publicó este diario este mismo 11 de febrero, los últimos datos de la consultora inmobiliaria JLL confirman que los grandes fondos han vuelto a poner el foco en los centros comerciales. Las cifras de JLL arrojan un importe global de 1.371 millones de euros en compraventas de activos en España, cifra un 27% superior a la de 2024 y la más alta desde 2018. Así, la inversión en toda clase de activos comerciales ('retail') alcanzó en 2025 los 2.304 millones de euros, con los centros comerciales como el gran protagonista, concentrando el 59% del total del volumen, 1.371 millones.

"La recuperación del consumo, las estrategias de diversificación hacia nuevas experiencias y servicios, y los altos niveles de ocupación de los centros y parques comerciales en España y Portugal, ha continuado generando un solido desempeño de este tipo de activos, presionando al alza la renta prime en ambos segmentos", concluye JLL.