Los delitos caen un 6% en Barcelona gracias a la ofensiva policial contra la multirreincidencia

En marzo del año pasado los Mossos d'Esquadra junto a la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Nacional, la Policía Portuaria y vigilantes de seguridad pusieron en marcha el llamado plan Kanpai que pretendía presionar a los delincuentes multirreincidentes que hacían del delito, principalmente robos y hurtos, su forma de vida. En este tiempo se han establecido ocho dispositivos específicos de este plan en la ciudad y el área metropolitana con 251 detenidos y 118 investigados.

Esta ofensiva policial junto con más presencia de efectivos en las calles y un incremento de la coordinación entre cuerpos de seguridad explica el descenso de un 6,1% de los delitos en Barcelona respecto al 2024, una cifra por encima de la media catalana en la que la bajada es de 4,1%. Las detenciones suben un 4,7%. Son datos conocidos en la Junta Local de Barcelona que se ha celebrado este viernes presidida por el alcalde, Jaume Collboni, y con la presencia de la consellera d'Interior, Núria Parlon, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y con la participación de los principales mandos policiales, de la judicatura y de la fiscalía.

En su intervención, Collboni ha remarcado que "los delincuentes deben saber que se lo vamos a poner más difícil" con el incremento de agentes en la ciudad, la coordinación con jueces y fiscales y los cambios legislativos contra la multirreindencia. En este sentido el alcalde ha remarcado que los delitos relacionados con esta reiteración delictiva ha bajado un 8,6% a partir de este "plan de choque" con medidas como la ampliación de la actividad judicial para reducir plazos, el intercambio de información de cuerpos policiales o la nueva unidad de la Urbana adscrita a la fiscalía.

Collboni ha añadido que en el primer trimestre del año próximo se pondrá la primera piedra del futuro edificio de coordinación de emergencias en Poble Sec y ha destacado que se ha empezado a colocar en plaza Catalunya y Gòtic las primeras de las 500 cámaras previstas este 2025 para garantizar la seguridad "en los puntos más concurridos y complicados de la ciudad" . El año próximo se instalarán 500 más.

La consellera Parlon ha remarcado la importancia del incremento de agentes de Mossos y Urbana en la ciudad así como la coordinación entre los dos cuerpos tanto en intercambio de información, control de videovigilancia y base de datos de delincuentes. Además ha añadido que gracias a "la inteligencia policial e investigación previa" se ha podido centrar las acciones contra la multirreincidencia y obtener un mejor resultado.

Baja la reincidencia

En este último año se han detectado en la ciudad 532 multirreincidentes, de los que 470 han estado muy activos, ya que acumulan 4.001 detenciones con 9.726 delitos imputados. Según datos de la Guardia Urbana y los Mossos, los cinco delincuentes activos con alto riesgo de persistencia en Barcelona acumulan 197 detenciones en 2025. Entre los cinco suman 350 detenciones en total y cuatro de ellos están ahora en prisión, ha señalado la comisaria Montse Estruch, responsable de Mossos en Barcelona.

Además, señalan que la radiografía del robo violento en la ciudad sería la de un único ladrón (54,7%), que no actúa armado (85%), lleva a cabo un tirón (69,8%) en el espacio público (80,9%) que no provoca lesiones a la víctima (65,1%) y se lleva un móvil o una cartera (61,6%).

En la Junta se ha indicado que el 85,6% de los delitos que suceden en la ciudad son robos y hurtos principalmente. Principalmente, se cometen en la calle (40% y después en comercios (33,6%) y transporte público (21,8%. Más alejados quedan empresas y domicilios. Lo que más se roba son teléfonos móviles (40,4%), seguido de bolsos o carteras (21,2%) y cadenas (18,4%).

El pasado año con respecto a 2024 los hurtos bajaron 7,6%, los robos con fuerza un 19,8%, los robos en coches un 6,7% y los daños un 5,6%, mientras que las estafas subieron un 3,2% y los robos violentos un 0,5%. Sobre este último delito, que representa el 7% del total, los agentes hicieron un 13,8% de detenciones, en concreto 3.802 detenciones que corresponden a 2.340 personas distintas. Hubo un 10,6% más de estos robos violentos en comercios. El 4,1% de las víctimas son menores y el 14,7% mayores de 65 años.

Más drogas

El delito que más ha crecido en la ciudad, un 26,8%, es el tráfico de drogas. En 2025 los agentes resolvieron 110 investigaciones con 165 puntos de venta desactivados, 210 detenidos y 57 narcopisos recuperados, en su mayoría en Ciutat Vella, que se han tapiado o devuelto a sus legítimos propietarios.

En Barcelona se han requisado 9.018 plantas de marihuana, 472 kilos de cogollos, 345 kilos de hachís, 75,5 kilos de MDMA, 16,7 kilos de Ketamina, 13,1 kilos de metanfetamina, 7 kilos de cocaína y 1,2 kilos de tusi, entre otras sustancias.

Los Mossos vinculan estas actuaciones contra el tráfico de droga con el descenso del 40,6% de los robos a establecimientos cerca de entornos delincuenciales, ya que se asaltan para conseguir dinero u objetos a cambio de drogas. La consellera Parlon ha remarcado que han aumentado estos delitos relacionados con la droga por el incremento de la actividad policial con más investigaciones.

Más órdenes de protección

Otros delitos que aumentaron fueron las amenazas (2,6%), los quebrantamientos de condena (3,2%) y los maltratos (1,7%) siempre relacionado con la violencia doméstica. El Sistema Integral de Atención a las Víctimas atendió el año pasado a 4.679 personas, un 14% menos que en 2024. En cambio, han aumentado un 2% las órdenes de protección (2.784) y un 4% el seguimiento a víctimas (3.326).

En cuanto a la violencia de género, los delitos se reducen un 4,8% en el ámbito global. Los delitos de amenazas (un 20,3% menos) y los delitos de maltrato o violencia habitual en el ámbito del hogar (6,8% menos) disminuyen. Por el contrario, aumentan los delitos de quebrantamiento de condena con resolución judicial. Durante 2025, se han producido dos homicidios en este ámbito.

El conjunto de los delitos sexuales (que incluyen agresiones sexuales, abusos, acoso, exhibicionismo y provocación sexual) suben un 4% en la ciudad de 2024 a 2025. En este ámbito las detenciones se han incrementado un 15,8% y las personas investigadas un 5,5% gracias al aumento de las denuncias.

En este sentido, en la Junta se ha destacado que han crecido este tipo de agresiones sexuales dentro de la pareja (14,7%) pero han caído (un 14,6% menos) como violencia doméstica. Los responsables policiales señalan que "las últimas modificaciones legislativas y la confianza en el sistema por parte de las víctimas son factores clave para analizar el aumento de las denuncias y, en consecuencia, el empoderamiento" de las mujeres.

Además, han remarcado que ha aflorado una cifra oculta que antes no se conocía de estas agresiones sexuales gracias a la especialización de las unidades policiales que trabajan con víctimas, el aumento en la resolución de los hechos y el patrullaje en entornos sensibles como el ocio nocturno (solo 1 de cada 5 delitos sexuales suceden en este ámbito).

Armas blancas en la calle

Los incidentes asociados al Plan Daga, en los que se encuentra una arma blanca, han aumentado un 23,6%. Las intervenciones crecen un 9%, y aumentan un 12% las denuncias administrativas relacionadas con armas y objetos peligrosos. Del mismo modo, también crecen las horas de patrullaje en un 43,4% y el número de personas identificadas en un 37,1%.

También se han incrementado los contactos con la comunidad un 14,2% dentro del plan Confianza y se han reforzado los patrullajes a pie. La finalidad es visibilizar la presencia policial en la calle, escuchar a la ciudadanía y explicar la labor policial, según los cuerpos de seguridad.

Noticias relacionadas

El año pasado se hicieron 6.207 dispositivos policiales en la ciudad, con 176 entradas y registros en domicilios a raíz de investigaciones judiciales, 432 grandes eventos y 2.432 movilizaciones. Dentro del Plan Operativo Antiterrorista se ha aumentado en un 18% las horas de patrullaje y los identificados en un 36,6%.