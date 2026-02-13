Un carnaval del área de Barcelona vuelve a sorprender con un atrevido cartel nudista

Ha vuelto a ocurrir. Un año más, Molins de Rei vuelve a estar en el foco de los carnavales de Catalunya por su atrevido cartel nudista. En esta ocasión, bajo el lema "Carnaval Molins i olé!", el municipio del área de Barcelona celebra el desenfreno y la diversión de las fiestas con una imagen donde personas desnudas se besan y se miran lascivamente ataviados con motivos típicamente andaluces, como abanicos o guitarras y adornos flamencos.

Es una tónica habitual de la fiesta de la población de 27.000, organizada por el popular Comitè de l'Antifaç con la colaboración del Ayuntamiento de Molins, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Los diseños de los carteles llevan la firma del artista Marc Viamonte desde el año 2009.

El comienzo del festejo se produjo pese al vendaval este pasado Dijous Gras (12 de febrero) con el Arribo, el acto de bienvenida a Sa Majestat Carnestoltes XLV. Este viernes la fiesta continúa con un cariz más familiar en el Carnaval Menut, para dar paso por la noche a la Nit de la Bota, donde el reparto de botas en la plaza del Mercat marcó el inicio de una velada de hermandad.

El sábado 14 de febrero representa el "día grande" del calendario festivo. La mañana se vestirá de gala y sátira con la Passejada del Sèquit Reial y la Desfilada de l’Aristocràcia, culminando al mediodía con la intervención de los Malparlats y un brindis colectivo en la plaza de la Creu. El punto álgido llegará al caer la tarde: tras la concentración de comparsas, la gran Rua recorre las calles desde las 19:00 h, desembocando en una cena popular y el glamuroso Ball de l’antifaç que se alarga hasta altas horas de la madrugada.

Cartel de Molins de Rei 2025. / Comitè de l'Antifaç

El domingo 15 estuvo reservado para las tradiciones más autóctonas y singulares de Molins. El protagonismo es para la figura del Camell, primero con el Ball del Petit Camell y su correspondiente Empaitaculs para los más jóvenes por la mañana, y ya por la tarde con el despliegue total de música y locura en el Ball del Camell, la Rua del Desenfreno y el Samaniat.

Cartel promocional del Carnaval de 2024 de Molins de Rei / Comitè de l'Antifaç

Finalmente, el espíritu carnavalesco se desvanece con la solemnidad burlona de la despedida. Tras los días de vela en la sala La Gòtica, el miércoles 18 de febrero el municipio pone fin a la fiesta con el entierro y la tradicional sardinada, cerrando un ciclo de alegría antes de la llegada de la Cuaresma.