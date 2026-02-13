Barcelona recupera la normalidad tras el vendaval con la reapertura de parques, escuelas y servicios municipales

Barcelona encara este viernes una vuelta progresiva a la normalidad tras el episodio de fuertes vientos que este jueves obligó al ayuntamiento a declarar la emergencia por el vendaval. Las fuertes rachas provocaron la caída de árboles y objetos diversos, por los que se llevaron a cabo cientos de intervenciones de los servicios de emergencia.

La recuperación de la actividad de este viernes pasa, en primer lugar, por la revisión de parques, jardines y patios escolares. El ayuntamiento ha informado de que los equipos de Parcs i Jardins han iniciado desde primera hora las inspecciones de los recintos que permanecían cerrados desde el miércoles por precaución, con prioridad para aquellos que albergan escuelas u otros equipamientos de proximidad. El objetivo es reabrirlos de manera escalonada a lo largo de la mañana, conforme se vayan completando las comprobaciones de seguridad. De hecho, ya a última hora del jueves comenzaron las revisiones en los centros educativos para facilitar la reapertura, y este viernes el alumnado regresa a las aulas tras la suspensión de clases del jueves.

El consistorio ha autorizado también retomar las obras y los trabajos en el espacio público. El servicio de Bicing, que había quedado cerrado durante la emergencia, ya está operativo.

En cuanto a los servicios y equipamientos municipales, la mayoría han reabierto este viernes, con tres excepciones que seguirán cerradas hasta que se reparen los desperfectos causados por el viento: el Camp de Futbol de Vallbona, el Ateneu de Nou Barris y el Jardí Botànic del Museu Botànic de Ciències Naturals.

La vuelta a la notmalidad también permitirá retomar la agenda festiva de Santa Eulàlia y Carnaval, después de que el jueves se cancelaran actos como el Arribo de la reina Belluga en Sants. La capital catalana afronta así el inicio de un intenso fin de semana festivo, en el que coinciden Santa Eulàlia, el Carnaval, San Valentín y, el domingo, la Mitja Marató de Barcelona.