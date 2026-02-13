Los Comuns y el gobierno de Collboni pactan 400 millones para rehabilitar los barrios del Besòs

Barcelona en Comú (BComú) y el Gobierno municipal de Barcelona han cerrado un acuerdo para impulsar la regeneración urbana de los barrios del Besòs, con una inversión prevista de 400 millones de euros y un horizonte de ejecución de 12 años. El pacto, que se enmarca en la negociación de las ordenanzas fiscales de 2026, incluye la creación de una sociedad participada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Según ha explicado BComú en nota de prensa, su presidenta, Gemma Tarafa, ha asegurado de que el grupo “ha empujado al gobierno del PSC a recuperar el plan de rehabilitación de los barrios del Besòs en el marco de la negociación de las ordenanzas fiscales y gracias a la lucha vecinal”. La regeneración de estos barrios situados junto al río Besòs fue una condición clave para que BComú votara a favor de las ordenanzas de 2026. Según apuntan desde el partido, esta regeneración urbana se plantea como una herramienta de transformación económica y social para mejorar las condiciones de vida de la población de la zona.

Tarafa y la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, han detallado este viernes que el acuerdo establece un “frente común” para implicar a la Generalitat en el proyecto y prevé la constitución de una empresa pública con un presupuesto de 400 millones. BComú defiende que esta fórmula permitirá mantener el control público y aportar capital suficiente para una rehabilitación “efectiva” en unos barrios con problemas acumulados durante décadas.

Noticias relacionadas

La nueva sociedad contará además con la participación de los grupos municipales en su gobernanza. El objetivo es dar un “salto de escala real y sostenido” en la regeneración urbana, con un enfoque social, que permita actuar sobre hasta 4.000 viviendas en el Besòs y el Maresme, zonas con edificios de viviendas envejecidas y con déficits estructurales y de eficiencia energética. El acuerdo incluye también un nuevo impulso a la rehabilitación del barrio de Trinitat Vella, concentrando y diversificando los recursos del Instituto Municipal de Urbanismo (IMU).