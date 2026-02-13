Explotación sexual
El Ayuntamiento de Barcelona reafirma su postura abolicionista y cambiará la Ordenanza de Civismo
El consistorio recuerda que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en contextos de explotación
Prostituidas 24 horas y encerradas en 'celdas de castigo': cae una banda que explotaba a mujeres en Barcelona y Marbella
Violadas al llegar a Barcelona y obligadas a tener sexo con clientes VIP: cae una banda que prostituía mujeres
La teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismo de Barcelona, Raquel Gil, ha reafirmado este viernes la posición "abolicionista" del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la prostitución, y ha explicado que el gobierno municipal prevé modificar artículos de la nueva Ordenanza de Civismo para adaptar la terminología a esa posición.
En declaraciones a Europa Press, Gil --que también encabeza las áreas de Promoción Económica, Trabajo y Memoria Democrática-- ha dicho que el uso de términos como 'trabajo sexual' en el texto de la ordenanza se debe a la nomenclatura que usaban programas del anterior mandato, muchos de los cuales ya no existen, y que deberán ser sustituidos por otros como 'mujeres en situación de prostitución'.
Dichos cambios permitirán también armonizar la normativa a la del ámbito estatal, y la concejal ha apuntado que trabajan con sus servicios jurídicos para hacerlos efectivos "lo antes posible".
"Desde el primer momento explicamos que somos un gobierno que se posiciona como abolicionista. Es verdad que muchas normativas no están en el ámbito municipal, pero creemos que es importante hacer una declaración de principios en ese sentido", ha subrayado Gil.
Explotación sexual
Los datos indican que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen "en contra de su voluntad", ya sea por necesidad económica o como víctimas de mafias, ha proseguido, y ha destacado los programas de ayuda y de apoyo psicológico y laboral que tiene en marcha el consistorio para estas víctimas de explotación sexual.
Gil ha afirmado que mantienen un "diálogo fluido" con las asociaciones feministas de la ciudad, ya sean abolicionistas o no, y que están y estarán en contacto con ellas para explicarles los objetivos de la nueva Ordenanza en materia de prostitución.
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- VIENTO | Cae una gran pérgola en Badalona, láminas del techo del Hospital de Bellvitge y decenas de árboles en L'Hospitalet y Esplugues