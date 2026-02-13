Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Barcelona reafirma su postura abolicionista y cambiará la Ordenanza de Civismo

El consistorio recuerda que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en contextos de explotación

Una mujer en situación de prostitución en la calle Robadors del Raval, en Barcelona.

Una mujer en situación de prostitución en la calle Robadors del Raval, en Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Barcelona
La teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismo de Barcelona, Raquel Gil, ha reafirmado este viernes la posición "abolicionista" del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la prostitución, y ha explicado que el gobierno municipal prevé modificar artículos de la nueva Ordenanza de Civismo para adaptar la terminología a esa posición.

En declaraciones a Europa Press, Gil --que también encabeza las áreas de Promoción Económica, Trabajo y Memoria Democrática-- ha dicho que el uso de términos como 'trabajo sexual' en el texto de la ordenanza se debe a la nomenclatura que usaban programas del anterior mandato, muchos de los cuales ya no existen, y que deberán ser sustituidos por otros como 'mujeres en situación de prostitución'.

Dichos cambios permitirán también armonizar la normativa a la del ámbito estatal, y la concejal ha apuntado que trabajan con sus servicios jurídicos para hacerlos efectivos "lo antes posible".

"Desde el primer momento explicamos que somos un gobierno que se posiciona como abolicionista. Es verdad que muchas normativas no están en el ámbito municipal, pero creemos que es importante hacer una declaración de principios en ese sentido", ha subrayado Gil.

Explotación sexual

Los datos indican que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen "en contra de su voluntad", ya sea por necesidad económica o como víctimas de mafias, ha proseguido, y ha destacado los programas de ayuda y de apoyo psicológico y laboral que tiene en marcha el consistorio para estas víctimas de explotación sexual.

Gil ha afirmado que mantienen un "diálogo fluido" con las asociaciones feministas de la ciudad, ya sean abolicionistas o no, y que están y estarán en contacto con ellas para explicarles los objetivos de la nueva Ordenanza en materia de prostitución.

