VIENTO | Cae una pérgola de 20 metros en Badalona, láminas del techo del Hospital de Bellvitge y decenas de árboles en L'Hospitalet

La borrasca Nils se deja ver en las calles de las grandes ciudades metropolitanas este jueves por la mañana. El fuerte viento, que ha motivado la activación de una alerta roja, ha hecho caer estructuras pesadas, mobiliario público, motos aparcadas, contenedores de basura y muchos árboles y ramas.

Por ejemplo, el viento ha tirado cerca de la plaza de la Dona de Badalona una gran pérgola metálica a las 7:30 h de este jueves. Fuentes municipales aseguran que la estructura "no ha aguantado" la fuerza del vendaval. El Ayuntamiento reconoce que que armazón "ya estaba balizado porque habían detectado un par de columnas oxidadas". Los vecinos de la zona respiran: "Menos mal que no es verano y no pasaba nadie por ahí, porque podría haber pasado una desgracia", comenta un ciudadano.

Árbol caído por el temporal Nils en el barrio de Bellvitge de l'Hospitalet / Meritxell M. Pauné

En L'Hospitalet de Llobregat pueden verse decenas de árboles o grandes ramas en las aceras, que las ráfagas de esta madrugada han desprendido y dejado en las aceras. En el barrio de Bellvitge, este diario ha podido observar media docena de casos, que obstaculizaban el paso de los pocos peatones visibles en la calle en hora punta.

Rama caída por el temporal Nils en el barrio de Bellvitge de l'Hospitalet / Meritxell M. Pauné

En el Hospital de Bellvitge se han levantado algunas láminas del techo del edificio de urgencias sin causar incidentes y sin afectar en ningún caso a la actividad urgente que se lleva a cabo allí, según ha avanzado betevé y ha confirmado EL PERIÓDICO. Estas láminas ya se han asegurado de nuevo, según fuentes del hospital. De hecho, el centro sanitario ha anulado este jueves más de 7.000 consultas externas.