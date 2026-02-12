Actividades y servicios suspendidos este jueves en Barcelona por la alerta de fuertes vientos: consulta las restricciones

Incidencias por el vendaval
Barcelona ha decretado la 'emergencia' por el vendaval tras pedir a los vecinos que se queden en casa este jueves. La capital catalana ha suspendido un reguero de actividades y servicios municipales, consultables en el siguiente listado. Otras prestaciones, como los Servicios Sociales o los comedores sociales, se mantienen activos durante toda la jornada.
- Obras públicas. Se mantienen suspendidas las obras y trabajos en el espacio público desde las 0 h hasta las 20 h, excepto aquellos que tengan carácter esencial.
- Equipamientos de proximidad. Se mantienen abiertas las sedes de los distritos, pero se cierran el resto de equipamientos de proximidad: OACs, centros cívicos, centros de barrio, centros de jóvenes, centros de mayores, instalaciones deportivas y bibliotecas, así como los museos municipales.
- Servicios Sociales. En el ámbito de los Servicios Sociales, el Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CANE) y el Centro de Urgencias de Atención Primaria Hospital Dos de Maig permanecerán abiertos, también durante el día, así como los centros de día, y permitirán el acceso sin cita previa hasta completar aforo. Los Centros de Primera Acogida (CPA) también estarán abiertos.
- Comedores sociales. Por lo que respecta a los comedores sociales, se mantienen operativos al 100%, así como el servicio de comidas a domicilio. Las comidas en compañía no podrán ofrecerse al estar cerradas los equipamientos municipales.
- Teleasistencia. El servicio de teleasistencia funciona con normalidad.
- Bicing y AMBici. En el ámbito de la movilidad, el servicio de Bicing y AMBici permanecerá cerrado hasta las 20 h. Por lo que respecta a la red de transporte público de TMB, el metro funciona con normalidad y se mantiene el servicio de bus, con incidencias en algunas líneas a causa de las ventoleras.
- Mercados municipales de Barcelona. Los mercados municipales estarán abiertos pero siguiendo todas las recomendaciones en materia de protección civil.
Por su parte, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha informado también de la afectación a los siguientes servicios.
- Playas. El equipo de playas del AMB ha activado el protocolo de temporales, que consiste en monitorizar posibles incidencias y balizar instalaciones dañadas para minimizar riesgos. Igualmente, hace un llamamiento a la población a no acercarse a las playas ni a los espigones.
- Parques. Siguiendo las mismas instrucciones de la Generalitat, el AMB pide a los ciudadanos a no acceder a los parques metropolitanos porque existe riesgo de caída de arbolado. La precipitación acumulada este año, que triplica la media, junto al episodio de viento excepcional implica que haya un terreno inestable y puedan caer ramas o arbolado.
- Espacios fluviales. A los caminos del río Llobregat tampoco se podrán acceder por instrucción del Govern, que prohíbe la entrada a los espacios naturales. El servicio de infraestructura verde también ha movilizado ya a equipos por si se requiere intervención en caso de caída de arbolado que bloquee el camino o cualquier otra incidencia a lo largo de los 65 km que disponemos.
- Collserola. El Consorcio del Parque Natural de Collserola, su ente gestor, ha informado que este jueves no se podrá acceder al parque. Posteriormente, se realizará una revisión e inspección del arbolado de los espacios más frecuentados y se resolverán las incidencias que se puedan producir.
- Rondas. El equipo de mantenimiento de rondas del AMB está en alerta en caso de que se produzca rotura o caída de alguna de las palmeras que puedan afectar a la calzada y obstaculizar el tráfico.
