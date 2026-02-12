Pep Guardiola lo tiene claro: este es su restaurante favorito en Barcelona

La oferta gastronómica en Barcelona es espectacular, pero cada habitante tiene su rincón favorito, es lugar donde sabe que siempre comerá en condiciones perfectas . Están el ABaC, el Botafumeiro, el Via Veneto y muchos más, pero Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, tiene un cariño especial por el restaurante Los Caracoles, abierto desde 1835.

La última demostración de amor incondicional hacia este establecimiento fue con motivo de su 190.º aniversario, cuando no dudó en enviar un vídeo. "Quiero felicitar a la familia Bofarull, del restaurante Los Caracoles, por los 190 años de historia". Además, confesó que los caracoles es su plato favorito, ya que su madre se los hacía siempre.

¿Dónde se encuentra este establecimiento?

El restaurante Los Caracoles, fundado por la familia Bofarull, está ubicado en el número 14 del carrer dels Escudellers. En su página web, señalan que "es un lugar frecuentado, desde siempre, por destacadas personalidades del mundo del arte, del espectáculo, de la política y de las finanzas, atraídos no solo por el buen placer culinario, sino por el encanto de sus numerosos rincones llenos de historia".

Cuando el local abrió, no se llamaba Los Caracoles, sino Can Bofarull. Sin embargo, gracias a la fama de sus caracoles, el restaurante terminó adoptando el nombre que lo haría famoso: "Con el paso del tiempo, uno de sus más famosos platos le da su nombre actual Los Caracoles

A lo largo de los años, Los Caracoles se ha consolidado como uno de los restaurantes más emblemáticos de Barcelona, frecuentado no solo por personajes nacionales, sino también por celebridades internacionales como Lenny Kravitz, Charlton Heston, Jimmy Carter, Robert De Niro, Joan Miró o Giorgio Armani.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

Los Caracoles cuenta con una propuesta gastronómica tradicional, con entrantes como caracoles, plato estrella del restaurante, jamón ibérico, croquetas y mariscos frescos, así como sopas históricas que forman parte de su carta desde hace décadas.

Entre sus arroces destacan la paella de bogavante y el arroz con conejo y caracoles, que reflejan la rica tradición mediterránea y el sabor auténtico de Barcelona.

Noticias relacionadas

En los platos principales brillan el pollo a l’ast, el cochinillo, el rabo de toro y el chuletón de vaca frisona, acompañados de guarniciones clásicas. Respecto a los postres, tienen elaboraciones caseras como crema catalana, coulants de chocolate o tarta de queso, entre otros.