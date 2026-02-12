Sitges y Vilanova pugnan por el mejor Carnaval pese al viento: un vídeo de los alcaldes bromea sobre la rivalidad

Ironía, bromas y, sobre todo, muchas ganas de regar la histórica rivalidad entre Vilanova y Sitges. O, mejor dicho, entre los carnavales de ambas localidades del Garraf. Todo ello es lo que se encuentra en el video que la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, y el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, publicaron este miércoles por la tarde. El video comienza con una escena en que Ruiz se vanagloria de haber colocado en la estación de Renfe de Sitges un enorme cartel anunciando el carnaval de Vilanova, "a 7 kilómetros".

En cuanto Carbonell es consciente de la colocación de la pancarta, llama por teléfono a Ruiz y le pide que la retiren. Pese a la cordialidad de su charla telefónica (ambos alcaldes se invitan recíprocamente a los carnavales de la otra ciudad) en cuanto cuelgan, Carbonell exclama: "Estos de Vilanova, ahora se enterarán". La venganza 'sitgetana' la lleva a cabo la propia Carbonell, colocando una bandera de Sitges en la popular escultura de Pasifae, en la playa de Vilanova i la Geltrú e, incluso, haciéndose un 'selfi'. Esta vez es el alcalde vilanovense el que levanta el teléfono para pedir explicaciones a su homóloga de Sitges: "Aurora, ¡no lo puedes hacer esto!".

El pique continúa con más elementos de rivalidad local, ya que Carbonell le propone a Ruiz sellar la paz a cambio de la devolución de un cañón que se puede visitar en la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova y que la alcaldesa de Sitges reclama para su ciudad. "Me lo puedo pensar, pero si haces un decreto afirmando que el mejor xató es el de Vilanova", contraataca Ruiz. En esta ocasión la charla termina abruptamente, ya que Carbonell cuelga el teléfono: "¡A cagar!", espeta Ruiz. "P***s vilanovenses", maldice Carbonell mientras sale de su despacho dando un portazo.

La resolución de la trama llega cuando ambos alcaldes se dirigen al despacho del otro para pedirle explicaciones. Ambos lo encuentran vacío y se sientan en los respectivos butacones de sus homólogos, para acabar pronunciando la misma frase sobre la localidad rival: "Pues esto de Sitges (o de Vilanova) no está tan mal". Imágenes de fiesta de ambos carnavales sirven para finalizar el vídeo, cuyo epílogo son ambos alcaldes poniendo los pies sobre la mesa del despacho de su eterno, y amigable, rival carnavalero.

Afectaciones por el temporal de viento

La publicación del vídeo coincidió en el tiempo con la comparecencia de la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, decretaba la alerta para este jueves en Catalunya por el fuerte viento. El Ayuntamiento de Sitges comunicó el miércoles por la tarde que aplazaba los actos de este jueves para las 20:00 horas, momento en que el vendaval debería haber aminorado su fuerza. Por su parte, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú comunicará durante la mañana de este jueves si aplaza, suspende o mantiene los actos previstos para este Jueves Lardero.