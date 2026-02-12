Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La caída de un árbol deja cinco heridos en Sant Boi de Llobregat, uno de ellos grave

DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo

PRECEDENTE | Un precedente mortal por viento en Sant Boi del 2009 marca las restricciones de movilidad de este jueves en Catalunya

VENDAVAL | Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h

Un árbol caído durante el vendaval de este jueves.

Un árbol caído durante el vendaval de este jueves. / ACN

Sant Boi de Llobregat
Al menos cinco personas han resultado heridas por el vendaval en Sant Boi de Llobregat. Entre ellas, se halla un herido grave por la caída de un árbol.

También en Sant Boi, resultaron heridos otros tres operarios que trabajaban en tareas de retirada de árboles. Uno de ellos fue trasladado en estado menos grave al Hospital de Bellvitge y dos leves al de Sant Boi.

Además, existe un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro. Por otra parte, cayó un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial, pero no provocó ningún herido.

