La caída de un árbol deja cinco heridos en Sant Boi de Llobregat, uno de ellos grave

Al menos cinco personas han resultado heridas por el vendaval en Sant Boi de Llobregat. Entre ellas, se halla un herido grave por la caída de un árbol.

También en Sant Boi, resultaron heridos otros tres operarios que trabajaban en tareas de retirada de árboles. Uno de ellos fue trasladado en estado menos grave al Hospital de Bellvitge y dos leves al de Sant Boi.

Noticias relacionadas

Además, existe un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro. Por otra parte, cayó un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial, pero no provocó ningún herido.