Incidentes este jueves
La caída de un árbol deja cinco heridos en Sant Boi de Llobregat, uno de ellos grave
DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
PRECEDENTE | Un precedente mortal por viento en Sant Boi del 2009 marca las restricciones de movilidad de este jueves en Catalunya
VENDAVAL | Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h
Al menos cinco personas han resultado heridas por el vendaval en Sant Boi de Llobregat. Entre ellas, se halla un herido grave por la caída de un árbol.
También en Sant Boi, resultaron heridos otros tres operarios que trabajaban en tareas de retirada de árboles. Uno de ellos fue trasladado en estado menos grave al Hospital de Bellvitge y dos leves al de Sant Boi.
Además, existe un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro. Por otra parte, cayó un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial, pero no provocó ningún herido.
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- Terrassa recuperará un aparcamiento de 200 vehículos: las obras empezarán al inicio del 2027