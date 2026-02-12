Un precedente mortal por viento en Sant Boi del 2009 marca la alerta roja por el temporal de este jueves en Catalunya

El Govern de la Generalitat ha situado el episodio de viento que se espera estos días como el más importante de los "últimos 15 o 20 años" por su afectación global en Catalunya, según ha afirmado Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Sarroca aludió este miércoles a los diversos episodios de viento que ha sufrido Catalunya en la última década, entre los que destacó el precedente mortal en que cuatro niños fallecieron al desplomarse por el viento el techo de un polideportivo de Sant Boi de Llobregat.

En aquella ocasión, cuatro niños de entre 9 y 12 años fallecieron a consecuencia del hundimiento del techo de un pabellón deportivo en Sant Boi, ocasionado por el fuerte temporal de viento que afectó a Catalunya en enero del 2009. Otras nueve personas resultaron heridas. Años más tarde, en 2012, el Ayuntamiento reconoció deficiencias en la construcción y acabó indemnizando a las familias de los niños fallecidos.

El caso se produjo en el contexto de que una veintena de niños se encontraban entrenando al aire libre en el campo de béisbol de Sant Boi cuando, debido a las fuertes rachas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, decidieron refugiarse dentro el pabellón. El viento arrancó el techo metálico de la instalación, lo que causó el derrumbe de las paredes, que sepultaron en primera instancia a 13 personas. Numerosos equipos de emergencia, entre ellos seis ambulancias y seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, se desplazaron hasta el lugar del suceso, al que acudieron también muchos padres angustiados para conocer la situación de sus hijos.

El conseller de Interior del momento, Joan Saura, destacó la "modélica" actuación de los servicios de emergencia, aunque agradeció especialmente la colaboración que prestaron los vecinos, ayudando a policías y bomberos a sacar escombros, a buscar personas y a atender a los heridos. Saura destacó que la magnitud de la tragedia fue "muy grande". Posteriormente se activó la fase de emergencia del Plan de Protección Civil (Procicat) por el riesgo de fuertes vientos. También el president Montilla se desplazó hasta Sant Boi y conversó con el alcalde y con Saura para conocer de primera mano lo que sucedió y por interesarse por los heridos.

El Ayuntamiento resarció a las víctimas

Cuatro años después de la tragedia, ya en 2012, el Ayuntamiento de Sant Boi reconoció que no fue el viento el único culpable de que el 24 de enero del 2009 el túnel de bateo del campo municipal de béisbol cayera sobre un grupo de niños que entrenaban en su interior, sino que en la desgracia también influyeron las deficiencias de la construcción.

Para evitar un juicio que podía haber acabado con dos técnicos municipales y un constructor en prisión, el consistorio y las aseguradoras llegaron a un acuerdo con los abogados de las familias de los cuatro niños fallecidos y de los otros nueve heridos (siete menores y dos adultos) para que los tres acusados aceptasen una condena por homicidio imprudente.

Los imputados eran dos técnicos municipales de Urbanismo y el constructor encargado de ejecutar las obras. Según José Maria Fuster Fabra, abogado de los cuatro niños fallecidos así como de cinco de los menores heridos, aceptar la condena supuso "reconocer que el túnel de bateo estaba mal construido y que con esa neglicencia se cometió un delito".

A cambio, las familias aceptaron que los acusados fueran condenados a dos años de cárcel con lo que, al no tener antecedentes, no tuvieron que ingresar en prisión. "Los familiares querían que esto no se cerrara con una sanción civil o con una indemnización, sino que quedara claro que había un delito por el que el Ayuntamiento debía asumir su responsabilidad", agregó el letrado. El acuerdo entre las partes estableció que las familias de las víctimas cobrarían en su conjunto una indemnización de cerca de 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que aportaron solidariamente el ayuntamiento y las aseguradoras.