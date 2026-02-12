Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión de 700.000 euros

La pastelería premium Hofmann abre en Badalona un centro de producción en I+D

El nuevo obrador para la división de 'Pastry' del grupo gastronómico ocupa 1.200 metros cuadrados

Hofmann lanza su primera colección de helados artesanales con seis sabores en tres formatos

Inauguración del nuevo obrador de Hofmann en Badalona

Inauguración del nuevo obrador de Hofmann en Badalona / Ayuntamiento de Badalona

El grupo gastronómico Hofmann ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de producción e I+D en Badalona (Barcelona), tras una inversión de 700.000 euros. Está diseñado para concentrar la actividad productiva y creativa de la división 'Pastry' de la compañía, que hasta ahora estaba repartida en distintos locales del barrio del Born en Barcelona.

El nuevo espacio cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados, repartidos en dos plantas. Prevé desarrollar y analizar nuevos productos, procesos y formatos que reforzarán la propuesta gastronómica de la marca, mediante espacios específicos de I+D.

Sede de Hofmann en Badalona (Barcelona).

Sede de Hofmann en Badalona (Barcelona). / HOFMANN

La empresa ha asegurado que el proyecto les permitirá duplicar su capacidad productiva, en un crecimiento que será progresivo y por fases. Lo iniciará este año con un aumento de la producción del 40%. Los trabajadores del nuevo centro serán artesanos, profesionales de producción, áreas de soporte y perfiles especializados en I+D, con una estructura pensada para crecer de manera gradual junto con los nuevos proyectos.

La presidenta de la empresa, Silvia Hofmann, ha explicado que la compañía "se está preparando para una etapa de desarrollo de nuevos proyectos". El nuevo centro, ha añadido, busca "concentrar talento, disciplina, curiosidad y excelencia, y para imaginar lo que aún no existe". El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha señalado su "apuesta clara" para que las empresas se instalen en la ciudad, y ha mostrado su satisfacción.

