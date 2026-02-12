La oposición exige explicaciones a Collboni por el cambio del modelo del SAIER y el colapso en consultas de extranjería

Los grupos de la oposición municipal exigen al gobierno de Jaume Collboni explicaciones por el cambio de modelo del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), que ha llevado a que las tres entidades que llevaban desde hace más de 20 años las áreas principales del organismo, ABD, CITE (vinculado con CCOO) y AMIC (vinculado con UGT), se hayan quedado fuera con fecha del pasado 31 de diciembre.

Barcelona en Comú ha presentado este jueves una petición de comparecencia de la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, en la comisión municipal del próximo martes. ERC ha presentado una proposición para esa comisión, y no se descarta que ambos grupos unan sus fuerzas para dar más fuerza al debate del martes. Junts tiene previsto presentar una iniciativa en el pleno municipal de febrero y el PP también se ha mostrado crítico con la gestión del consistorio en el SAIER.

La situación

Como avanzó este diario, el modelo de atención a los extranjeros ha vivido una revolución anunciada durante 2025, cuando las entidades vieron endurecidas las condiciones de los concursos para seguir trabajando en el SAIER. Las entidades denuncian que el nuevo modelo es mercantilista y que las prestaciones económicas previstas para 2026 resultaban inasumibles. Como prueba subrayan que por lo menos dos de los concursos de áreas del SAIER que tuvieron lugar durante 2025 quedaron desiertos.

ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo), que dirigía el llamado ‘front office’, la primera atención a los foráneos, optó por no presentarse, porque juzgaba inviable cuadrar los números con las normas anunciadas. Ese concurso quedó desierto. El Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), que tras décadas de convenios anuales basados en la relación de confianza en la entidad tuvo que afrontar por primera vez un concurso, se presentó pero con una previsión presupuestaria que superaba la indicada, en lo que debe ser visto como un gesto de protesta. Lógicamente, no ganó. Este concurso también quedó desierto. Por último, la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña (AMIC), que sí se presentó con voluntad de ganar el concurso, pese a compartir que las condiciones económicas eran insostenibles, lo perdió.

Sin nuevas consultas

Aunque las tres entidades consumieron su último periodo de gestión el 31 de diciembre, ABD y AMIC pactaron seguir hasta el 24 de abril y el 15 de marzo, respectivamente, hasta que lleguen quienes tomen su puesto. En cambio eso no pasó con el CITE –el consistorio sostiene que la entidad no quiso seguir más tiempo y fuentes de esta afirman que no se les propuso la prórroga-, lo que ha llevado que el SAIER no atienda consultas nuevas se extranjería desde el 1 de enero, y que como mucho dé citas para más adelante. A estas alturas son ya casi seis semanas sin nuevas consultas. El SAIER solo atiende las de urgencia, desde enero, y las de seguimiento, desde febrero. Teniendo en cuenta que normalmente unas 500 personas hacen consultas mensualmente, el volumen de los que esperan puede ser considerable.

Además, las peticiones pueden ser más, porque todo esto sucede a dos meses del inicio de la regulación de extranjeros anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El alcalde, Jaume Collboni, destacó a finales de enero que en Barcelona por lo menos 24.000 personas pueden optar a esa regularización.

La comparecencia y la proposición

Barcelona en Comú ha pedido la comparecencia de la teniente de alcalde Gil para que se explique sobre la situación actual del SAIER. “Creo que hay un problema de mala gestión política de un servicio esencial, que nosotros hicimos crecer cuando gobernábamos. Ante la regularización, el ayuntamiento tendría que acompañar a la gente, enviar un mensaje tranquilizador. Tenemos que exigir responsabilidades y soluciones”, declara a este diario la concejala de los Comuns Carol Recio.

La concejala de ERC Eva Baró presenta una proposición en la comisión de Derechos Sociales del martes que incluye varios puntos: reclama que se reconozca el SAIER como un servicio estructural que debe contar con los recursos suficientes; pide “medidas inmediatas de refuerzo” para garantizar su continuidad y reducir la lista de espera acumulada; aboga por revisar el modelo de contratación, insta a la Generalitat a corresponsabilizarla de la financiación del organismo y llama al gobierno de Collboni a “evaluar” el cambio de modelo “que ha llevado un servicio consolidado a la situación actual”.

Más exigencias con menos recursos

"Cuando haces una licitación que supone un cambo de modelo e incrementas la exigencia sin incrementar los recursos, corres el riesgo de que pase lo que ha pasado, que la licitación quede vacía”, explica Baró, que cree que este caso “evidencia una muy mala gestión del gobierno municipal”.

Por Junts, Joan Rodríguez, que ya en enero presento preguntas escritas sobre la situación del CITE después de que la entidad presentara un concurso de acreedores, señala: “Hace mucho que seguimos la situación del SAIER con preocupación. Nos hemos interesado por cómo afecta al servicio el cambio de orientación que le está queriendo dar el gobierno de Collboni, que se demuestra del todo inadecuado. El grupo prevé presentar una iniciativa sobre el tema en el pleno municipal de febrero.

“Lo que está pasando en el SAIER es absolutamente inaceptable. No puede ser que, por una mala planificación y por el fin de unos contratos, Barcelona se quede un mes entero sin atención en extranjería”, apunta el presidente del PP en el consistorio, Daniel Sirera, que atribuye lo sucedido a “una falta de previsión y de responsabilidad gravísima que no es un hecho aislado”. “El Partido Socialista se llena la boca con anuncios grandilocuentes, promete derechos que luego no puede garantizar y genera frustración tanto en los inmigrantes como en los profesionales que trabajan en estos servicios”, remacha.