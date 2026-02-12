Onomástica
El nombre de la copatrona de Barcelona pierde fuerza: ya casi no se pone
En las últimas décadas, su uso se ha reducido a la mitad
El nombre catalán que va a desaparecer en Catalunya: solo hay 8 en toda la comunidad
El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
Escoger el nombre de un bebé es una de las primeras grandes decisiones que surgen durante el embarazo. Parece algo sencillo, pero no es solo una cuestión de gusto: es una palabra que acompañará a esa persona toda la vida y que incluso puede definir su identidad.
En esa búsqueda entran en juego muchos factores: hay quienes priorizan nombres clásicos, otros prefieren opciones cortas y modernas, y también están quienes buscan algo original o con un significado especial.
Las nuevas modas
Con el paso del tiempo los nombres también han seguido modas: algunos que fueron muy populares hace décadas han ido perdiendo presencia y hoy suenan antiguos o poco habituales, mientras que otros resurgen con fuerza o son sustituidos por nuevas tendencias.
Algunos como José, Jorge o Antonia, que dominaron el registro civil hace décadas, han cedido el paso a nuevas denominaciones. Opciones como Sofía, Martí y Júlia se han consolidado en el podio de los más populares en Catalunya, según datos del Idescat.
Y es que los nombres catalanes siguen ocupando puestos altos en los ránkings, pero hay uno muy popular que presenta una tendencia a la baja.
Está a punto de desaparecer
Se trata de Mercè, que en pocas décadas ha pasado de ser un nombre habitual a casi desaparecer de las listas de nombres de niñas.
De hecho, a finales de los años 90, el nombre de Mercè se usaba para designar a una treintena de niñas al año. En 2010, la cifra se redujo a la mitad, y desde 2020, la bajada es todavía más pronunciada: los datos de Idescat indican que anualmente se pone este nombre a menos de diez bebés.
En 2024, únicamente se han registrado seis recién nacidos con ese nombre, y la media de edad de mujeres que lo portan es de 58,2 años.
Copatrona de Barcelona
Mare de Déu de la Mercè es el nombre de la copatrona de Barcelona, que comparte el título con Santa Eulàlia, nombre que también va desapareciendo de las cunas y significa 'elocuente' o 'la que habla bien'.
Mercè es una palabra que proviene de la raíz latina 'merces', que significa recompensa o misericordia.
Mercè ha sido un nombre popular en la cultura mediterránea desde la Edad Media, especialmente en Catalunya. Actualmente, su uso ha evolucionado, y ha sido connotado con calidades de bondad y protección.
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año