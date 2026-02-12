Líneas de autobuses de Barcelona y tranvía afectadas por la alerta roja por fuerte viento

El vendaval está afectando desde primera hora de la mañana al servicio de transporte público en Barcelona. Árboles caídos en la vía pública impiden el paso de vehículos y autobuses.

Las líneas 118 y 128 están temporalmente fuera de servicio, informa TMB.

Un árbol caído impide la circulación por la avenida Pedralbes, con afectación en las líneas de bus V5, 63 y 78, que se desvían por otras calles. Árboles caídos impiden también que la línea X3 pase por la calle Botànica a la altura de la calle Motors, y que la línea V1 realice su trayecto habitual por la avinguda Carrilet. La línea V3 ha anulado la parada en la Ronda de Dalt con la avenida JV Foix.

Árbol en medio de la avenida Pedralbes que impide la circulación. / Jordi Otix

De la misma forma, las líneas D40, H6 y 24 no paran en la parada CAP Larrad.

A primera hora, un árbol caído en la via Favència con la plaza de Karl Max ha obligado también a desviar las líneas de bus V27, 27, 47, 60, 122 y 185. Esta incidencia se ha solucionado a las 8:30. A las 9.45 h también se ha podido restablecer el paso por la avenida Josep Tarradellas con la calle Nicaragua, con la retirada de un árbol que obligaba a desviar las líneas de bus D40 y 27.

Tranvía sin servicio

El viento también está afectando el servicio de Trambaix y Trambesòs. Obstáculos en las vías caídos por el fuerte viento mantienen sin circulación la línia T4 del Trambesòs entre las paradas de Glòries y Maresme; así como las líneas T5 y T6 entre Glòries y Sant Martí de Provençals. La T6 también ha interrumpido la circulación entre las paradas de Parc del Besòs y Estació de Sant Adrià.

También se encuentra sin servicio el tramo de las líneas T1 y T2 del Trambaix entre Montesa y Bon viatge.

El metro funciona con normalidad. No obstante, ha cerrado el acceso a la estación de la L1 de Espanya ubicado en Exposició/Paral·lel. El resto de accesos a la estación están abiertos. También permanece cerrado el acceso a la estación de Maria Cristina del metro de la línea L3 situado en Gran Via de Carles III.

Ferrocarrils

Los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) circulan con normalidad en los tramos bajo túnel. Sin embargo, la frecuencia de paso está alterada, aumentando el tiempo de viaje, en las líneas S1 hacia Terrassa y S2 a Sabadell. De la misma forma, en la línea Llobregat-Anoia el recorrido entre plaza Espanya y Molí Nou se realiza con normalidad, pero a partir de aquí hasta Martorell Enllaç los trenes circulan a menor velocidad y por lo tanto con una frecuencia de paso alterada.