Joaquim Nadal: “El acuerdo con Barcelona garantiza la continuidad del monasterio de Pedralbes y que las monjas puedan volver”

Usted tuvo un papel clave, como mediador del acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y la comunidad de las clarisas para garantizar la preservación patrimonial del monasterio de Pedralbes, que se cerró en 2022.

La comunidad de las clarisas sabía que yo había hecho alguna gestión en relación con alguna fundación y algún otro monasterio, y me pidió que las ayudara en la redefinición de su relación con el ayuntamiento. Fui una pieza más del engranaje. Ellas temían lo que después acabó pasando, que la comunidad se iría reduciendo y que perdería el número suficiente como para mantenerse en el mismo monasterio. Querían dejar resuelto que quedaba garantizado el patrimonio, la continuidad histórica del monumento, el culto en la Iglesia y la opción de que si las últimas monjas se iban a otra comunidad, como sucedió cuando las tres que quedaban se fueron a la de Vilobí d’Onyar, quedara abierta la posibilidad de retomar la vida monástica, de que las monjas pudieran volver cuando se dieran la condiciones.

¿Y eso quedó garantizado?

Exactamente, por la fórmula acordada con el Ayuntamiento de Barcelona: constituir un fondo especial dentro de la Fundació Barcelona Cultura. Hay un patronato que integran miembros del ayuntamiento y representantes de las Clarisas, entre los cuales algunas monjas y personas laicas que ellas eligieron. Una, Juanjo de Gispert, abogado del obispado; otra, Juan José López Burniol, y otra, yo. El fondo especial se reúne de forma periódica y estableció que el conjunto del patrimonio quedaba a su disposición, dentro de Barcelona Cultura. A cambio, el ayuntamiento se comprometió a asegurar el sustento de la comunidad y su continuidad, y a mantener un plan de reforma y restauración del monasterio, además de garantizar la continuidad del archivo y el museo de Pedralbes. Por cierto, no quiero dejar de citar el gran trabajo que hace la directora del museo, Anna Castellano.

El acuerdo se cerró en 2022 para 75 años prorrogables por el mismo periodo. Y ahora, en marzo, se conmemorará el 700 aniversario del monasterio.

Es un acuerdo cultural y económico que refuerza el espíritu fundacional de Pedralbes, cuando la reina Elisenda de Montcada estableció que el Consell de Cent sería uno de los protectores del monasterio que ella fundó para retirarse allí cuando enviudase de su marido, el rey Jaume II.

¿El de Pedralbes es un buen ejemplo de la pervivencia del patrimonio religioso en una sociedad que cada vez lo es menos? ¿Se inspiraron en algún ejemplo?

Nos inspiramos, sobre todo, en el hecho de que ya existía un pacto entre el consistorio y las clarisas. Se trataba de ampliarlo, darle continuidad y prever la eventualidad de que las monjas tuvieran que dejar el monasterio. La comunidad encontró la fórmula de ir a Vilobí d’Onyar, que es la garantía de la continuidad de la vida comunitaria. Creo que las monjas se han integrado bien allí.

¿Vale la pena intentar que vuelva a haber monjas en Pedralbes?

Sí, sin duda. Siempre que se mantenga el hilo fundacional: misma comunidad y sintonía con el vínculo que la reina estableció con la ciudad de Barcelona. Conozco algunos intentos que no han funcionado. El enraizamiento es fundamental.

¿Qué valor histórico, cultural, arquitectónico tiene Pedralbes?

Es un monumento descomunal, una de las mejores muestras de la arquitectura gótica de principios del siglo XIV. Tiene una unidad constructiva ejemplar. Un claustro de unas proporciones descomunales. Es muy notable la celeridad con que se produjo la compra de los terrenos por parte de Jaume II, en enero de 1326, las obras empezaron tres meses después, y la decisión de la reina de dotar al monasterio con la renta suficiente para construirlo. En mayo de 1327, 12 monjas se instalan allí. El monasterio estaba acabado, las obras siguieron como mínimo 30 o 40 años más, pero en un año el monasterio fue habitable. El rey murió en noviembre de 1327 y la reina se trasladó a Pedralbes, donde hizo habilitar unas dependencias y fue definiendo su huella profunda en el monasterio, que tiene su máximo símbolo en su propia tumba, una imagen de dos caras: por el lado de la iglesia, se presenta Elisenda de Montcada con todo su esplendor de reina, y por el lado del claustro, que se correspondía con la vida de clausura, aparece como monja, como persona no revestida de la condición de reina.

¿Es suficientemente conocido en la ciudad?

El conjunto monástico no es suficientemente conocido. Si la gente supiese qué rincón de paz es la plaza del monasterio, en su exterior, donde hay tres o cuatro casas y las casas del antiguo ‘Conventet’. Oyes el murmuro de la Ronda de Dalt a dos minutos pero estás como si estuvieras en la plaza de Poblet o de Santes Creus. Y una vez entras en el claustro, a los que hemos ido muchas veces nos basta con dejarnos ir, pasear y contemplar las columnas, los capiteles, las bases de la gran columnata.

¿Cuándo empezó a visitar el monasterio?

Como estudiante en Barcelona, estuve más fuera que dentro, haciendo visitas que me transportaban al ambiente de la Girona medieval. Después he ido por muchos motivos, por ejemplo el papel histórico importante que Pedralbes tuvo durante la Segunda República, cuando fue declarada monumento nacional, y durante la Guerra Civil. La continuidad de la vida monástica tuvo interrupciones durante las cuales las monjas tuvieron que irse: una durante la Guerra Civil catalana del siglo XV, otra durante la Guerra dels Segadors, otra durante la Desamortización, en 1835, aunque pudieron volver, y en 1936 y hasta el final de la Guerra Civil. En ese periodo, el monasterio fue incautado por la Generalitat, por orden de Ventura Gassol, para evitar destrozos. Fue museo de arte gótico de Catalunya, después, depósito de bienes artísticos del Estado y de la Generalitat, y desde 1938, de la mano de Agustí Duran i Sanpere, archivo histórico nacional, donde se concentraron la mayor parte de los archivos de Barcelona y buena parte de Catalunya, a salvo de los peligros de de los bombardeos aéreos. Todo ello suscitó un gran interés internacional. Visitaron Pedralbes el crítico Christian Zervos y su mujer, Yvonne, y el artista Roland Penrose y su esposa, Valentine Boué. La visita quedó recogida en una fotografía espectacular con otras personalidades.