La aparatosa caída de una fachada en L'Hospitalet deja herida leve a una mujer que esperaba en un coche

Ha quedado en un susto lo que podría haber terminado en tragedia. Una mujer ha resultado herida leve después de que parte de un edificio cayera sobre el coche en el que se encontraba en pleno vendaval. Los Bombers de la Generalitat explican que efectivamente parte del muro de hormigón ha caído sobre el vehículo, pero que este no ha llegado a impactar directamente en la mujer.

El suceso ha ocurrido poco antes de la 8 horas en la el taller de Toyota en la Travessera Industrial de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el polígon del Mig. Los Bombers han revisado la estructura de la fachada para evaluar el riego de nuevos desprendimientos.

Sobre este último incidente, el jefe de taller de Talleres Auto Record, Juan Cuesta, cercano al edificio afectado, ha explicado a la ACN que sobre las 7.40 horas han visto cómo "ha caído el edificio de al lado" y parte de éste ha ido a parar sobre un coche donde había una mujer que esperaba para entrar en un taller. Cuesta ha añadido que ellos no la veían por el polvo que se ha generado en la zona y los escombros caídos, pero que una dotación de Bombers que pasaba por la zona se ha detenido y la ha atendido.

El muro ha impactado directamente sobre del coche, además de golpear en la zona del capó sobre el que se ubican los asientos del conductor y el copiloto. El desenlace fatal en L'Hospitalet se ha evitado así por una cuestión de centímetros.

El viento derriba parte de un edificio en la Travessera Industrial de L'Hospitalet y atrapa a una mujer que estaba en un coche. / Zowy Voeten

A lo largo de la mañana, como muchos de los municipios del entorno metropolitano, en L'Hospitalet se han producido distintas caídas de árboles, contenedores desplazados en medio de la calzada, vallas y elementos de obra afectados, así como desprendimientos de cubiertas y tejados, como en la zona de la Travessera Industrial.

Más incidencias

En el conjunto de Catalunya, un total de 61 personas han requerido asistencia sanitaria por los efectos del viento, 23 de las cuales han sido trasladadas a centros sanitarios, según ha informado Protecció Civil. Pasadas las 12.30 horas, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido 416 alertas, con 407 incidentes, de los que 345 eran consultas informativas. En cuanto a los heridos, en Sant Boi de Llobregat se han registrado cuatro por la caída de un árbol. Se trata de cuatro voluntarios de Protecció Civil que justamente se encontraban realizando tareas por la caída de otros árboles.

Fuentes municipales de Sant Boi han explicado a este diario que dos personas han resultado heridas leves y han sido trasladadas al Hospital de Sant Boi, donde han sido dadas de altas. Las otras dos personas presentaban una pierna rota, en un caso, y una costilla rota y un golpe en la cabeza, en el otro. Sin embargo, desde el consistorio santboiano han señalado que ambas se encuentran conscientes y también fuera de peligro.