Dotaciones de Bombers movilizadas
Un gran incendio afecta a 3.000 metros cuadrados de vegetación entre Gavà y Castelldefels
Tres fuegos queman durante la mañana de este jueves tres áreas del Baix Llobregat y Sitges
DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
Tres incendios afectan durante la mañana de este jueves a zonas de vegetaciones, dos en el Baix Llobregat y un tercero en Sitges. El fuego de uno de ellos, confirman Bombers de la Generalitat a EL PERIÓDICO, cubre una superficie total de 3.000 metros cuadrados entre Gavà y Castelldefels.
Los registros de Bombers no dejan constancia de heridos ni afectaciones materiales por el momento. Tampoco tiene constancia el cuerpo de si los fuegos pueden tener vínculo con incidentes derivados del vendaval que golpea Catalunya.
En cada uno de los fuegos trabajan ya varias dotaciones de Bombers.
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- Terrassa recuperará un aparcamiento de 200 vehículos: las obras empezarán al inicio del 2027