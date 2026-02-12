Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dotaciones de Bombers movilizadas

Un gran incendio afecta a 3.000 metros cuadrados de vegetación entre Gavà y Castelldefels

Tres fuegos queman durante la mañana de este jueves tres áreas del Baix Llobregat y Sitges

DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo

Un vehículo de Bombers, en una imagen de archivo.

Un vehículo de Bombers, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

El Periódico

El Periódico

Gavà
Tres incendios afectan durante la mañana de este jueves a zonas de vegetaciones, dos en el Baix Llobregat y un tercero en Sitges. El fuego de uno de ellos, confirman Bombers de la Generalitat a EL PERIÓDICO, cubre una superficie total de 3.000 metros cuadrados entre Gavà y Castelldefels.

Los registros de Bombers no dejan constancia de heridos ni afectaciones materiales por el momento. Tampoco tiene constancia el cuerpo de si los fuegos pueden tener vínculo con incidentes derivados del vendaval que golpea Catalunya.

En cada uno de los fuegos trabajan ya varias dotaciones de Bombers.

