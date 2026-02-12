Un gran incendio afecta a 3.000 metros cuadrados de vegetación entre Gavà y Castelldefels

Tres incendios afectan durante la mañana de este jueves a zonas de vegetaciones, dos en el Baix Llobregat y un tercero en Sitges. El fuego de uno de ellos, confirman Bombers de la Generalitat a EL PERIÓDICO, cubre una superficie total de 3.000 metros cuadrados entre Gavà y Castelldefels.

Los registros de Bombers no dejan constancia de heridos ni afectaciones materiales por el momento. Tampoco tiene constancia el cuerpo de si los fuegos pueden tener vínculo con incidentes derivados del vendaval que golpea Catalunya.

En cada uno de los fuegos trabajan ya varias dotaciones de Bombers.