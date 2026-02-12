Vendaval en Catalunya
Cae un muro en Sant Joan Despí cerca de un búnker con material radioactivo sin causar ninguna fuga
DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
MÁS INCIDENTES | Desperfectos en la Ciutat Esportiva por efectos del temporal de viento
VENDAVAL | Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h
El vendaval que recorre buena parte de Catalunya en las últimas horas ha dejado ya un rastro de incidencias para las que los servicios de emergencia apenas dan abasto. Más allá de los problemas de movilidad y algunas personas heridas a causa de las fuertes rachas de viento, las alarmas han saltado también a primera hora después de que la consellera d'Interior, Núria Parlón, avisara de que los servicios de emergencia trabajaban en una supuesta fuga de un búnker que contenía material radioactivo. Falsa alarma. Horas más tarde, los distintos servicios de emergencia confirmaban que la caída del muro no había afectado al búnker y que no se había producido ninguna fuga.
Los hechos han ocurrido hacia las 8.30 horas, cuando las fuertes rachas de viento han provocado el desprendimiento de un muro interior de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, ubicada en la calle Planes.
En un primer momento, este incidente ha puesto en alerta a los servicios de emergencia, dado que la compañía, que lleva a cabo radiografías industriales, cuenta con dos búnkeres con material radioactivo.
Sin embargo, fuentes de Protecció Civil, de los Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y del Ayuntamiento de Sant Joan Despí han confirmado a este diario que la caía del muro no ha afectado a ninguno de los búnkeres y que "no se ha producido ninguna fuga". El incidente tampoco ha supuesto ningún herido, dado que no había trabajadores en el momento de los hechos. Al lugar han acudido agentes de los Mossos d'Esquadra, de los Bombers y la Policía Local de la ciudad.
Más afectaciones
También en Sant Joan Despí, en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, el viento ha provocado algunos destrozos materiales. Según ha adelantado Rac1, un muro y parte de la valla perimetral que delimita las instalaciones en la calle Francesc Macià han cedido como consecuencia de la fuerza de las rachas. No se han registrado daños personales y los operarios trabajan ya en la zona para asegurar el perímetro y evaluar el alcance de los desperfectos.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido hasta esta mañana un total de 272 alertas relacionadas con el viento, que han generado 264 incidentes y 242 consultas informativas, según informa Protección Civil de la Generalitat en un comunicado. Desde el inicio de este episodio de fuertes vientos, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.766 llamadas, que han generado 1.500 incidentes, sobre todo, por caída de ramas, árboles y elementos de fachadas. Por comarcas, la del Barcelonès es la que ha generado más llamadas, seguida del Vallès Occidental, el Maresme y el Vallès Oriental.
Por su parte, los Bombers de la Generalitat ha realizado 125 actuaciones durante la pasada noche y en la madrugada, principalmente, en las regiones Metropolitana Norte, Sur y en la región Centro Debido a la recomendación del Govern de evitar los desplazamientos innecesarios, la movilidad general en Catalunya ha bajado hoy un 17% respecto a un jueves del mes de febrero, mientras que las retenciones habituales se han reducido un 55 %.
