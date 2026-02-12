Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencia en la ciudad

El viento causa cinco heridos en Barcelona, dos de ellos hospitalizados de gravedad

Parte del techo de una empresa se ha hundido sobre una trabajadora, mientras que otra persona ha sufrido lesiones de consideración al caérsele una farola encima

MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana

Alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos

Unas placas derribadas por el viento en el paseo Garcia Faria, en Barcelona.

Unas placas derribadas por el viento en el paseo Garcia Faria, en Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
La fuerte ventisca provocada por la borrasca Nils ha causado cinco heridos en Barcelona hasta este mediodía, ha informado el alcalde, Jaume Collboni, tras una reunión con los equipos de emergencia. El edil ha precisado que dos de los heridos están hospitalizados de gravedad, mientras los otros tres han sido atendidos por lesiones leves.

El hundimiento de una farola en la calle Joaquim Valls -en el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris- ha golpeado a uno de los hospitalizados, mientras que parte del techo de una empresa de la calle Caracas -en el Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu- se ha derrumbado sobre una trabajadora. Collboni ha recalcado que, aunque el viento empiece a perder intensidad, la ciudad sigue “en una situación de riesgo”. El consistorio mantiene la llamada a evitar desplazamientos innecesarios hasta las 20:00 horas.

Los Bomberos de Barcelona han recibido 672 avisos por incidencias desde el inicio del temporal, de los que 169 casos han requerido que acudieran efectivos, para socorrer a personas que se han visto implicadas. Aparte de los dos servicios en que se han evacuado a sendos heridos de gravedad, el jefe de bomberos, Sebastià Massagué, ha apuntado que el cuerpo ha efectuado diversas salidas al desplomarse “tres tabiques pluviales, numeroso arbolado, caída de cascotes y movimiento de contenedores".

Por su parte, el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha comentado que se ha apreciado “un descenso muy significativo, en torno al 30%”, en el tráfico de Barcelona. Solo ha reseñado un accidente, causado al derrumbarse parte de una palmera sobre un motorista que circulaba por la ronda Litoral a la altura de Sants-Montjuïc y en dirección hacia el Besòs, en torno a las tres de la madrugada. La policía local ha tomado parte en 443 servicios desde la declaración de la alerta meteorológica y hasta este mediodía.

La teniente de alcalde de Movilidad, Laia Bonet, ha añadido que la cifra de pasajeros en el transporte público de Barcelona ha descendido un 40% durante esta mañana excepcional. Aparte, la brigada municipal ha trabajado en 283 incidencias en el arbolado y un centenar de contenedores volcados y arrastrados por el viento y también por alguna que otra farola tumbada, aunque de forma más puntual. Por otro lado, un dispositivo especial ha albergado a 68 personas sin hogar hasta ahora.

Collboni ha informado que el vendaval de este jueves no se ha vivido en Barcelona “en los últimos 15 o 20 años”. El ayuntamiento ha elevado la alerta al nivel de emergencia por la ventisca esta mañana, ante la acumulación de percances en la ciudad. “Está bajando la fuerza del viento, pero no tomaremos ninguna decisión nueva hasta que la Generalitat de Catalunya no la tome”, ha avisado.

Collboni ha vuelto a llamar “a la responsabilidad y la autoprotección” y ha reiterado que siguen vigentes todas las recomendaciones para reducir la movilidad y no exponerse al viento hasta las 20:00 horas, como ya indicó ayer. El alcalde ha destacado que se han registrado golpes de viento de 105 kilómetros por hora en el puerto y de 86 kilómetros por hora en la estación meteorológica del Raval. “La ciudad no está acostumbrada a tener tanto viento ni está preparada en el espacio público”, ha observado el alcalde.

