El viento cierra algunas tiendas y reduce el horario de apertura de negocios en el centro de Barcelona

Ramas hundidas, vallas caídas, cartones arrastrados de aquí para allá y bicicletas volcadas siembran el recorrido entre Urquinaona y la plaza Catalunya, en el centro de Barcelona, más despejado de lo habitual por la emergencia decretada a causa del vendaval en la ciudad. Menos peatones y turistas transitan por arterias habitualmente atestadas este jueves de tiempo excepcional, que ha echado atrás a algunos comercios del núcleo de la capital a abrir. Otros se han animado a retomar la rutina más tarde de lo habitual, a la espera de noticias de la evolución meteorológica y de las indicaciones de las autoridades ante el episodio extraordinario.

Varios comercios de la plaza de Catalunya permanecían cerrados a media mañana a causa de los efectos de la borrasca Nils. Antes de las 11:00 horas, una cola de clientes aguardaba frente a las puertas cerradas de la tienda de Apple, en la esquina de la plaza con el paseo de Gràcia. Varios carteles en las cristaleras del establecimiento de la marca de informática advertían de un “horario excepcional” durante esta jornada, sin señalar el motivo. Tras abrir una hora y media más tarde de lo habitual e ir recuperando el pulso habitual, un encargado de Apple ha reconocido que la apertura se ha pospuesto debido al tiempo adverso y los avisos de alerta que la Generalitat y el ayuntamiento emitieron ayer.

La tienda de Orange en la plaza Catalunya, en Barcelona, con la persiana bajada este jueves, a causa del viento. / JR

Otros negocios han optado por no abrir durante todo este jueves. Es el caso del establecimiento de Orange, también en la plaza de Catalunya. La persiana está bajada y un par de carteles avisan que el negocio “permanecerá cerrado hoy”, debido a “la alerta meteorológica” decretada y “siguiendo las directrices emitidas por las autoridades de Protección Civil de la Generalitat”. La persiana también estaba echada a media mañana en otro gran comercio del centro de Barcelona, el de Primark, aunque algunos vigilantes merodeaban dentro del local.

La tienda de Calzedonia, en la Gran Via, estaba cerrada pasadas las 11:00 horas. HM sí atiende a los clientes, aunque los conduce a todos para que entren exclusivamente por la puerta del paseo de Gràcia mientras el acceso desde Gran Via permanece cerrado por seguridad. Otros grandes establecimientos, como el centro comercial del El Corte Inglés o la tienda de Zara en plaza Catalunya, están abiertas con normalidad.