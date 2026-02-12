Mar sin apenas oleaje y pocos paseantes a causa de la borrasca Nils en la playa de Barcelona: "Esto no es viento"

Dentro de las recomendaciones para evitar accidentes por la ventisca de este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona ha aconsejado evitar acercarse a las playas de la ciudad para no tentar a la borrasca Nils. Tras amanecer esta jornada excepcionalmente ventosa, furgones de la Guardia Urbana patrullan por el paseo marítimo que atraviesa del Bogatell a la Mar Bella. Vigilan en especial que nadie se adentre en los espigones. La alerta roja ha vaciado el contorno de las playas del distrito de Sant Martí, en que los golpes de viento resultan enojosos, si bien el mar está tranquilo, sin apenas oleaje que, por ahora, no está rompiendo en la orilla ni causando destrozos. El consistorio informa que, ante la situación, no ha activado el protocolo por mala mar, que sí causó destrozos en los recientes temporales que han azotado a la costa barcelonesa.

Un hombre pasea a su perro mientas otro corre entre las playas de la Mar Bella y el Bogatell, en Barcelona. / FERRAN NADEU

La alarma por viento ha disuadido a paseantes y otros habituales que suelen echar parte de la mañana frente al litoral. Aún así, y pese a las advertencias por mal tiempo, algunos irreductibles merodeaban frente a las playas tras despuntar el sol.

“Soy de Bretaña, en Francia, esto no es viento”, ha negado Morgan, nada inquieto mientras caminaba junto a su perro en la Mar Bella y el vendaval soplaba. “¿Si me parece brisa? No, no lo es, por supuesto, pero no es grave -evalúa-. Donde vive mi padre llegan a rachas de 150 kilómetros por hora, es lo normal. Veo una tontería que cierren los colegios. Me parece que los gobiernos están con miedo, por los daños de las últimas tormentas, y prefieren impedir que la gente salga y quitarles un poco de libertad en vez de que tomar un poco de riesgo. Pero es normal, no pasa nada”.

Una chica caminando por el paseo marítimo frente a la playa del Bogatell, en Barcelona, con un coche patrulla a su espalda. / FERRAN NADEU

Jerónimo Ruiz ha respetado el paseo matinal que se toma tras dejar a su mujer en el trabajo. “Pero hoy lo voy a acortar, 20 minutos como mucho y para casa”, ha resuelto en el paseo marítimo, mientras las sirenas se encadenaban sonando de fondo. “Es un viento molesto para salir, pero sobre todo me sabe mal por el que le toque trabajar en la calle y exponerse a un problema”, ha recalcado.

Entrenamiento alterado

Pocos corredores han mantenido el entrenamiento sin alteración frente a las playas. Jake se ejercitaba poco después de las ocho de la mañana. “La verdad es que vuelvo ya para casa”, ha admitido. Ha justificado que participa en un maratón este fin de próximo fin de semana. “Este es mi último entrenamiento y solo llevo un kilómetro, muy poca cosa”, ha lamentado.

Un furgón de la Guardia Urbana patrullando frente a las playas del distrito de Sant Martí, en Barcelona. / FERRAN NADEU

Roman, otro bretón en Barcelona, trotaba también a paso ligero mientras rayaba el día. “El viento no es un problema para correr, incluso está bien para entrenarse, aunque hay partes en que es excesivo esta mañana”, ha descrito. “Sobre todo molestan las hojas, me han caído unas cuantas en la cara -ha reconocido-. Es demasiado viento, pero no es terrible”.

Rubén, Inma y Ezequiel se han atrevido a bajar con los perros a la calle y a pisar la arena del Bogatell. Pese a alguna que otra bocanada con que la tempestad arrecia, apenas se quejan, al contrario. “Aquí en la playa es donde mejor está, es mucho peor dentro de la ciudad”, ha distinguido Ezequiel. “Dudaba si iba a venir, pero he intentado no pasar por debajo de los árboles y, al llegar a la playa, se está perfecto, es de los mejores días”, ha valorado Rubén. “Los perros están más a gusto que otras veces, porque hoy hay mucha menos gente, no hay voley y pueden correr más”, ha apreciado Imma.