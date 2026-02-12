Barcelona declara la emergencia por el temporal de viento tras cientos de incidencias y caídas de árboles

El Ayuntamiento de Barcelona ha elevado este jueves por la mañana a fase de emergencia el Plan de Actuación Municipal por Ventadas ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el aumento de las intervenciones de los servicios de emergencia. Este miércoles, el plan se había activado en fase de alerta y ahora pasa al máximo nivel operativo. Además, el consistorio mantiene activado el Plan Básico de Emergencias Municipal en fase de alerta.

Desde el inicio del episodio de viento, los Bombers de Barcelona han gestionado un total de 260 servicios, de los cuales en un centenar ha sido necesaria la salida de efectivos. Por su parte, la Guardia Urbana ha atendido cerca de 273 incidencias, incluidas colaboraciones con los bomberos para cortar diferentes vías de la red viaria debido a la caída de elementos que han obligado a interrumpir la circulación.

El servicio municipal de limpieza solo ha podido realizar aproximadamente el 50% de la recogida prevista en la ciudad, y en las próximas horas su actividad se redirigirá exclusivamente a la gestión de la emergencia, ha informado el ayuntamiento.

En el ámbito social, el consistorio ha anunciado que ha puesto en marcha un dispositivo especial de acogida para personas en situación de sinhogarismo, que hasta este jueves por la mañana ha atendido a un total de 48 personas. Gestionado por la Cruz Roja, el dispositivo comenzó este miércoles por la noche a las 22.00 horas y está previsto que continúe operativo durante todo el día y hasta mañana viernes por la mañana. El punto de acogida está ubicado en el Pabellón Italia de la Fira de Barcelona y se dirige a personas adultas, que pueden acudir en cualquier momento mientras esté vigente la situación de emergencia.

Incidencias por las ventadas

Las fuertes rachas de viento han provocado la caída de árboles y otros elementos en varias vías principales de la ciudad, como la Ronda Litoral y la Avenida Meridiana. Poco antes de las tres de la madrugada, la caída de una rama en la Ronda Litoral, a la altura del Besòs, ha provocado un accidente con un motorista, que cayó del vehículo y resultó herido leve.

En la calle de Àvila, se ha producido la caída de parte de un balcón y de la fachada de un edificio de tres plantas, sin que se hayan registrado heridos. Además, el desprendimiento de la valla de una escuela situada en el número 10 de la Ronda de Dalt, con peligro de caída a la vía pública, ha obligado a cortar dos carriles de circulación.

Barcelona 12/02/2026 Sociedad Vendaval en Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Servicios y equipamientos afectados

Como medida preventiva, se mantienen suspendidas las obras y los trabajos en el espacio público hasta las 20.00 horas, salvo los de carácter esencial. Las sedes de los distritos permanecen abiertas, pero se han cerrado el resto de equipamientos de proximidad, como las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), centros cívicos, casales de barrio, de jóvenes y de personas mayores, instalaciones deportivas, bibliotecas y museos municipales.

En el ámbito de los servicios sociales, el Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CANE) y el Centro de Urgencias de Atención Primaria Hospital Dos de Maig permanecerán abiertos también durante el día, al igual que los centros de día, que permitirán el acceso sin cita previa hasta completar aforo. Los Centros de Primera Acogida (CPA) también continúan abiertos.

El ayuntamiento también informa de que los comedores sociales funcionan al 100%, al igual que el servicio de comidas a domicilio, mientras que los servicios de comidas en compañía quedan suspendidos por el cierre de los equipamientos municipales. El servicio de teleasistencia opera con normalidad.

En cuanto al transporte público, el servicio de Bicing permanecerá cerrado hasta las 20.00 horas. El metro funciona con normalidad y se mantiene el servicio de autobuses de TMB, aunque con incidencias en algunas líneas debido a las ventadas.

Los mercados municipales siguen abiertos, pero aplicando las recomendaciones de protección civil.

Vendaval en Barcelona / Jordi Otix / EPC

Recomendaciones a la ciudadanía

Protección Civil recomienda informarse de las previsiones meteorológicas y seguir las indicaciones que se difundan por los medios de comunicación. En el interior de las viviendas, se aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar persianas, recoger toldos, retirar macetas y objetos de balcones y ventanas que puedan caer a la calle y revisar elementos fijos como antenas, aparatos de aire acondicionado o claraboyas. También se pide prestar atención a los vehículos aparcados en la calle, ya que el viento puede hacer caer motos o mobiliario urbano.

Noticias relacionadas

En el exterior, se recomienda a las personas alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse, extremar las precauciones cerca de obras y edificios en mal estado y tener especial cuidado en la realización de actividades al aire libre, como por ejemplo durante la práctica deportiva.