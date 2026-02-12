Alerta por viento en Badalona: árboles caídos y afectaciones en los trenes de Rodalies

El vendaval que este jueves golpea Catalunya ha impactado en Badalona desde primera hora de la mañana. El propio alcalde Xavier Garcia Albiol ha informado de "diversas afectaciones por caída de árboles", a las que se suman las afectaciones y retrasos en los trenes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies. "Estamos recomendando por el viento coger el metro a los pasajeros que se dirigen a L'Hospitalet", admitía una informadora esta mañana, mientras que en las pantallas de la estación de Badalona lucía la programación habitual.

Entre los incidentes destacados por Albiol, es remarcable la caída de una palmera en el paseo de la playa de Badalona. El viento ha quebrado uno de los groncos hasta dejarla en medio del paseo marítimo, a la espera de que el Ayuntamiento la retire.

Noticias relacionadas

Un precinto de ‘no pasar’ cubría el tronco a primera hora de la mañana mientras caían cortezas sobre la avenida marítima. Tanto un vehículo del consistorio como de los Mossos d’Esquadra controlan la zona. Por su parte, otro árbol caído ha cortado el paso en la calle Santiago Rusiñol, ha informado una fuente municipal de Badalona.