Incidencias del jueves
Alerta por viento en Badalona: árboles caídos y afectaciones en los trenes de Rodalies
El alcalde Albiol informa de diversas incidencias en la ciudad, entre ellas una palmera tumbada en el paseo marítimo badalonés
DIRECTO | Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
VENDAVAL | Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h
El vendaval que este jueves golpea Catalunya ha impactado en Badalona desde primera hora de la mañana. El propio alcalde Xavier Garcia Albiol ha informado de "diversas afectaciones por caída de árboles", a las que se suman las afectaciones y retrasos en los trenes de las líneas R1 y RG1 de Rodalies. "Estamos recomendando por el viento coger el metro a los pasajeros que se dirigen a L'Hospitalet", admitía una informadora esta mañana, mientras que en las pantallas de la estación de Badalona lucía la programación habitual.
Entre los incidentes destacados por Albiol, es remarcable la caída de una palmera en el paseo de la playa de Badalona. El viento ha quebrado uno de los groncos hasta dejarla en medio del paseo marítimo, a la espera de que el Ayuntamiento la retire.
Un precinto de ‘no pasar’ cubría el tronco a primera hora de la mañana mientras caían cortezas sobre la avenida marítima. Tanto un vehículo del consistorio como de los Mossos d’Esquadra controlan la zona. Por su parte, otro árbol caído ha cortado el paso en la calle Santiago Rusiñol, ha informado una fuente municipal de Badalona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
- Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- Terrassa recuperará un aparcamiento de 200 vehículos: las obras empezarán al inicio del 2027