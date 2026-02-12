Los alcaldes del Arc Metropolità de Barcelona celebran la nueva Ley contra la Multirreincidencia: "Es un paso necesario"

Los alcaldes de la región metropolitana de Barcelona han celebrado públicamente la aprobación en el Congreso de la nueva Ley contra la Multirreincidencia este jueves. La norma endurece el Código Penal en casos de hurtos leves reiterados, una larga reivindicación de la asociación de municipios Arc Metropolità de Barcelona, en la que se integran grandes ciudades catalanas como Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí o Vilanova i la Geltrú.

El pasado miércoles, una decena de alcaldes del Arc se desplazaron a Madrid con el objetivo de apoyar un cambio legislativo que llevaban años reclamando desde el mundo local, con reiteradas visitas al Congreso de los Diputados. La luz verde a la regulación ha sido recibida con satisfacción por los líderes municipales, que ven en ella una herramienta vital para mejorar la convivencia en sus barrios.

“Valoramos la ley muy positivamente porque nos da instrumentos contra la multirreincidencia”, explica la alcaldesa de Sabadell y anterior presidenta que protagonizó la demanda del Arc Metropolità, Marta Farrés. La socialista subraya la importancia de que se incrementen las penas y de que los ayuntamientos pueda personarse a partir de ahora como acusaciones particulares en las causas contra los presuntos delincuentes.

La modificación legal aborda de raíz uno de los vacíos legales que más frustración generaba en los cuerpos policiales y los gobiernos municipales. A partir de ahora, los hurtos dejarán de ser tratados como hechos aislados cuando exista reincidencia, permitiendo que los delincuentes habituales se enfrenten a penas de entre uno y tres años de prisión.

La actual presidenta del Arc, Ana Maria Martínez, alcaldesa de Rubí, celebra la norma como un “paso adelante necesario” y concluye que “refuerza la capacidad de actuación de los municipios y de las Policías Locales”.

Mayor protagonismo para los ayuntamientos

Además de endurecer las penas, la ley dota de mayor protagonismo a los ayuntamientos, que podrán personarse como acusación particular y advertir directamente a la Fiscalía. Otro punto fundamental es el acceso de las policías locales a la información judicial centralizada, una medida que busca garantizar una actuación policial mucho más coordinada y eficaz en todo el territorio.

Desde el Arc Metropolità hacen hincapié en que, aunque sus ciudades son generalmente "espacios seguros y con calidad de vida", la pequeña delincuencia reiterada "había deteriorado la percepción de seguridad de los vecinos".

“Esta norma nos dota de nuevas herramientas para combatir la multirreincidencia y refuerza la capacidad de actuación de los municipios y de las Policías Locales”, concluye Martínez.