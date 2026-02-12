Afectaciones de la alerta por viento al Carnaval de Vilanova: todos los actos suspendidos o aplazados

La borrasca Nils, que este jueves está causando múltiples incidencias con rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora, afecta también a los actos del Jueves Lardero de los carnavales de Sitges y de Vilanova i la Geltrú. Si este miércoles el Ayuntamiento de Sitges anunció el aplazamiento de algunos de los actos, esta mañana de jueves el consistorio vilanovense ha comunicado el aplazamiento y la suspensión sine die de otros actos, "a causa de la alerta meteorológica y ante la imposibilidad de garantizar la seguridad", ha anunciado el gobierno local en sus redes sociales.

Concretamente, la lista de afectaciones es la siguiente:

Reformulación de la Merengada : Se hará en pequeño formato, y a partir de las 20:00 horas. Se mantiene la 'baixada de la merenga gegant de Cal Blanch'.

: Se hará en pequeño formato, y a partir de las 20:00 horas. Se mantiene la 'baixada de la merenga gegant de Cal Blanch'. Anulación de la fiesta ante el Mercat del Centre

Aplazamiento hasta nueva fecha aún sin conocer del acto de conmemoración del 50 aniversario de la recuperación del 'Arrivo'

El resto de actos previstos para este jueves (la 'xatonada' y lectura de los sermones, así como la merengada nocturna) no han sufrido, de momento, ninguna afectación.

Estas medidas se suman a las que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú adoptó este miércoles ante la declaración de alerta emitida por la Generalitat. Así, todas las dependencias e instalaciones municipales quedan cerradas excepto la policía local y la atención ciudadana de urgencia.