Efectos de la borrasca Nils
Afectaciones de la alerta por viento al Carnaval de Vilanova: todos los actos suspendidos o aplazados
La merengada sufre modificaciones y se anula el acto de conmemoración del 50 aniversario de la recuperación del 'Arrivo'
Sitges mantiene la llegada del Rei Carnestoltes este jueves pese a la alerta de viento
Directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos
La borrasca Nils, que este jueves está causando múltiples incidencias con rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora, afecta también a los actos del Jueves Lardero de los carnavales de Sitges y de Vilanova i la Geltrú. Si este miércoles el Ayuntamiento de Sitges anunció el aplazamiento de algunos de los actos, esta mañana de jueves el consistorio vilanovense ha comunicado el aplazamiento y la suspensión sine die de otros actos, "a causa de la alerta meteorológica y ante la imposibilidad de garantizar la seguridad", ha anunciado el gobierno local en sus redes sociales.
Concretamente, la lista de afectaciones es la siguiente:
- Reformulación de la Merengada: Se hará en pequeño formato, y a partir de las 20:00 horas. Se mantiene la 'baixada de la merenga gegant de Cal Blanch'.
- Anulación de la fiesta ante el Mercat del Centre
- Aplazamiento hasta nueva fecha aún sin conocer del acto de conmemoración del 50 aniversario de la recuperación del 'Arrivo'
El resto de actos previstos para este jueves (la 'xatonada' y lectura de los sermones, así como la merengada nocturna) no han sufrido, de momento, ninguna afectación.
Estas medidas se suman a las que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú adoptó este miércoles ante la declaración de alerta emitida por la Generalitat. Así, todas las dependencias e instalaciones municipales quedan cerradas excepto la policía local y la atención ciudadana de urgencia.
