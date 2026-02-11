Este jueves 12 de febrero
Sitges mantiene la llegada del Rei Carnestoltes este jueves pese a la alerta de viento
El Ayuntamiento anuncia que el emblemático 'Arribo' no se suspende, aunque sí se ha previsto el cierre de parques y jardines públicos
Sitges y Vilanova, dos formas de vivir el Carnaval: "Llevamos la fiesta en el ADN"
El Ayuntamiento de Sitges ha anunciado que mantiene el Arribo del Rey Carnestoltes, el acto que da el pistoletazo de salida a las fiestas, previsto para este jueves por la tarde. Lo hace pese a que la Generalitat ha anunciado este miércoles la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves y también la sanitaria que no sea urgente.
El consistorio ha optado por mantener el programa de inicio de Carnaval, con el desplazamiento de uno de los escenarios, el ubicado en el Baluard, a la altura de la Sirena, hacia el interior de la plaza para evitar la proximidad con las escaleras de la Punta, que permanecerán cerradas por motivos de seguridad. El Ayuntamiento ha activado el Plan de Protección Civil Municipal en fase de alerta.
El consistorio ha convocado al Comité Municipal de Emergencias para coordinar los servicios implicados y ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones y medidas preventivas. Al margen del movimiento del escenario, se ha previsto el cierre de los parques y jardines públicos mientras dure la alerta y se ha contactado con el Gremio de Hostelería para que informe a los bares y restaurantes con terraza para que tomen las medidas oportunas, en función de cómo avance el temporal.
