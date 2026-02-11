Pillan en L'Hospitalet a un ladrón con 32 detenciones por ir descalzo al haber perdido un zapato en pleno robo

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat detuvieron el pasado 3 de febrero a un hombre de 41 años como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en interior de viviendas del mismo municipio. La detención se llevó a cabo después de que las patrullas de seguridad ciudadana recibieran el aviso de una víctima que manifestaba que se había encontrado a un hombre robando en el interior de su domicilio.

El hombre, al verse sorprendido mientras robaba, huyó saltando por la misma ventana por donde habría entrado, situada a unos cuatro metros de altura, pero en esa fuga perdió un zapato que se quedó en el interior del piso. La descripción que la víctima aportó a los agentes, sumada a que el hombre iba descalzo de un pie, facilitaron que las patrullas desplazadas al lugar para investigar le localizaran rápidamente, le detuvieran 'in fraganti' por un delito de robo con fuerza y recuperaran los objetos sustraídos.

Durante el registro, los agentes comprobaron que el detenido también llevaba joyas que pertenecían a las víctimas de otro robo con fuerza cometido el mismo día 3 de febrero en un domicilio de L'Hospitalet muy cercano al lugar de la detención. Además, en el momento de arrestarlo, los agentes también comprobaron que al detenido le constaba una orden de investigación y detención en vigor, activada por la Unidad de Investigación de L'Hospitalet por cuatro robos con fuerza cometidos en los meses de octubre de 2025 y enero de 2026 en este mismo municipio.

Noticias relacionadas

Cabe remarcar que la forma de actuar del arrestado siempre era la misma, puesto que accedía a los domicilios por escalamiento y aprovechando una ventana abierta. En uno de esos robos también fue sorprendido por la víctima y huyó saltando por la ventana. El detenido, que acumulaba 32 antecedentes policiales por detenciones, 26 de ellos de la misma tipología delictiva, pasó a disposición del juzgado en funciones de guardia de Hospitalet de Llobregat.