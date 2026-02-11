Cortes de tráfico y calles cerradas este domingo por la Media Maratón de Barcelona 2026

Barcelona vivirá uno de sus fines de semana con más afectaciones de tráfico del año con motivo de la Hyundai Media Maratón Barcelona by Brooks 2026, que se celebrará el domingo 15 de febrero por la mañana. La prueba mantendrá el mismo recorrido que en la edición anterior, atravesando el centro de la ciudad y el litoral, lo que obligará a numerosos cortes de calles, prohibiciones de aparcamiento y desvíos tanto el sábado como el domingo. Además, este mismo fin de semana se celebran también diversos desfiles de Carnaval y las fiestas de Santa Eulàlia, que también provocarán restricciones a la circulación.

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público el dispositivo de movilidad y montaje de la Media Maratón, que afectará especialmente a los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí. La carrera es íntegramente urbana y recorrerá las principales avenidas del centro y la fachada marítima, con la salida en el paseo de Picasso y llegada en el paseo de Pujades con Nàpols. Los corredores pasarán también por: avenida Marquès de l’Argentera, Pla de Palau, paseo Colom, Portal de la Pau, Paral·lel, ronda Sant Pau, Comte d’Urgell, Gran Via, paseo de Sant Joan, Arc de Triomf, Poblenou, avenida Diagonal, paseo García Fària, avenida Litoral y Vila Olímpica.

Cortes de tráfico por el montaje de la carrera

La Mitja provocará importantes cortes de tráfico desde la mañana del sábado 14 de febrero, debido al montaje de las instalaciones de salida, llegada y puntos de avituallamiento. A partir de las 08:00 h del sábado, quedarán cerrados al tráfico tramos del paseo Picasso (calzada central y lateral Llobregat, entre Marquès de l’Argentera y Pujades) y del paseo Pujades (calzada mar, entre Lluís Companys y Wellington), manteniéndose abierto únicamente el carril bus del lado Besòs. El carril bici del paseo Pujades también quedará afectado.

El sábado por la tarde, a las 15:00 h, se sumará el paseo Lluís Companys, cuyo tramo entre Comerç y paseo Pujades quedará cerrado, mientras que a partir de las 23:00 h, los cortes se ampliarán para incluir calles como Comerç, y se iniciará la instalación de un puente peatonal elevado en el paseo Pujades, entre Lluís Companys y Roger de Flor, que permitirá el paso seguro de corredores sobre las vías afectadas.

El domingo 15 de febrero, desde las 04:30 h, se completará el cierre del paseo Pujades, calzada montaña, entre Wellington y paseo Picasso, garantizando que todo el circuito esté preparado para la carrera. Tras la meta, a partir de las 11:30 h, comenzará el desmontaje en el paseo Picasso, y hacia las 15:30 h, todas las instalaciones del paseo Pujades quedarán retiradas, devolviendo la normalidad al tráfico.

Prohibiciones de aparcamiento

El ayuntamiento ha establecido prohibiciones de estacionamiento masivas en decenas de calles para facilitar el montaje, la carrera y el desmontaje.

Desde la noche del jueves 13 (21:00 h) hasta el domingo 15 a las 13:45 h, quedarán afectadas vías como paseo Picasso, Sepúlveda, Entença y tramos de la Avenida Diagonal .

hasta el domingo 15 a las 13:45 h, quedarán afectadas vías como y tramos de la . Desde la mañana del sábado 14 (07:00 h) hasta la misma hora del domingo, se suman calles del litoral y del centro, incluyendo el paseo de Pujades, Lluís Companys, Nàpols, paseo Isabel II, paseo Colom, Bailèn, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, Lope de Vega, Josep Pla, paseo García Fària, Jonquera, avenida Litoral y Marina.

Estas restricciones incluyen zonas de motos en acera y estacionamiento exclusivo para residentes, por lo que el ayuntamiento recomienda retirar los vehículos de las calles afectadas con antelación.

Calles cerradas y circulación durante la carrera

El domingo 15 de febrero, entre las 08:00 y las 13:45 h, se recomienda no mover los vehículos en las siguientes vías: paseo Picasso, Marquès de l’Argentera, paseo Colom, Paral·lel, ronda Sant Pau, Comte d’Urgell, Sepúlveda, Entença, Bailèn, Girona, ronda Sant Pere, Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna, Perú, Marroc, Rambla Prim, avenida Diagonal, paseo Marítimo del Bogatell, avenida Litoral, Salvador Espriu, Marina, paseo Pujades y calle Comerç.

Asimismo, se invertirán los sentidos de circulación en algunas calles de Ciutat Vella (Comerç, Fusina, Josep Anselm Clavé, Arc del Teatre) y del distrito de Sant Martí (Perú, Pere IV, Cristóbal de Moura, Selva de Mar y avenida Litoral, tramo del Port Olímpic).

Para tratar de garantizar la convivencia entre corredores y vehículos, muchas vías principales quedarán subdivididas con conos y vallas, reservando carriles para los atletas y permitiendo el paso restringido de vehículos en zonas como Gran Via, Sepúlveda, plaza Drassanes, avenida Litoral, paseo García Fària, Josep Pla, Perú, Llacuna y plaza dels Voluntaris Olímpics.

Con todo, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda usar transporte público y planificar los desplazamientos. La carrera coincide, además, con un fin de semana especialmente animado en Barcelona, que celebra Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín, multiplicando la afluencia de público en las calles.