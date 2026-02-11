San Valentín multiplica las reservas románticas en hoteles y restaurantes en Barcelona, con planes de hasta 100.000 euros

La fiesta de los enamorados, que llegó a España a mitad del siglo pasado estimulada por las galerías comerciales que emulaban el filón que suponía en Estados Unidos, se ha convertido en un día superventas en grandes ciudades como Barcelona. El santo que representa al amor desde el siglo III, cuando el mártir se distinguió en la antigua Roma como casamentero contra viento y marea, es bastante ignorado, aunque su festividad es una excusa perfecta para llenar restaurantes, teatros, hoteles, spas y demás, para quienes disfrutan la celebración. Numerosos establecimientos han visto multiplicadas sus reservas, y han desplegado tentadoras actividades, desde cenas íntimas a masajes en pareja, o noches en alojamientos de lujo, aprovechando que la fecha cae en sábado.

La previsión meteorológica será más benévola que en los días previos, con vientos de 20 a 25 kilómetros por hora según la Aemet, lo que hace pensar que en principio no afectará a los planes de parejas y de quienes se disfracen esa jornada.

Uno de los registros de estos picos de consumo lo suscribe el portal de reservas The Fork, que destaca que el 80% de las peticiones el día 14 de febrero son mesas para dos, en cuatro de cada cinco casos en horario de cena y no de comida. Además, la provincia de Barcelona aglutina el 20% de sus reservas nacionales. Con la particularidad de que este año, al ser fin de semana, ya están un 31% por encima del año pasado. Es una ocasión señalada en que los enamorados parecen aumentar su presupuesto y el tíquet suele aumentar un 20% por encima de la media, añade un portavoz.

En el mismo sentido, la patronal Fecasarm explica que el próximo fin de semana será uno de los mejores del calendario, con un incremento previsto de entre el 30 y 50% en la facturación de restaurantes y locales de ocio, por la feliz coincidencia del Día de los Enamorados y el Carnaval, abarrotando muchos establecimientos. Su presidente, David López, destaca que representará un balón de oxígeno para el sector, que no ha tenido un buen inicio de año a causa de la meteorología, que ha frenado muchas salidas noctámbulas.

Con el incentivo añadido de que la Generalitat amplía los horarios de los locales por Carnaval, de manera que la noche del viernes y del sábado, por ejemplo, las discotecas abrirán hasta las 6.45 horas. Serán los municipios con más tradición, Barcelona incluida, los que se beneficiarán de un aumento de ingresos que puede llegar al 50%. En algunas discotecas ya han colgado el 'lleno' en la venta anticipada, apuntan.

Paquetes completos

La campaña para tentar con algún plan a los tortolitos comenzó ya hace algunas semanas, sobre todo por vía gastronómica y de las escapadas en la capital catalana. Hoteles de lujo, sobre todo, lanzan veladas que incluyen en muchos casos alojamiento, cena y desayuno, pero a veces con paquetes de wellness. Eso sí, portales como eBooking.com advierten de que el aumento de la demanda puede disparar los precios este fin de semana en muchos hoteles.

Algunos incluso alargan el calendario, como el hotel The One Barcelona GL, que del 9 al 15 de febrero tiene propuestas como un Masaje Zen de 50 minutos, acceso a la zona de aguas durante 60 minutos y un cóctel de autor por 199 euros para dos. O una cena gourmet en su restaurante Somni por 68 por persona, además de opciones de pernoctación.

Entre los planes más sibaritas, Torre Melina Gran Meliá ofrece incluso un vuelo privado en helicóptero Barcelona–Montserrat, con salida directa desde el helipuerto del hotel, combinado con una experiencia gastronómica de alto nivel en ERRE & Urrechu Barcelona, su restaurante de cocina a la brasa. Su inolvidable plan para dos puede rematarse con alojamiento.

El emblemático Majestic Hotel & Spa Barcelona, en pleno paseo de Gràcia, propone un 14 de febrero de hiperlujo, con la experiencia más elitista de la ciudad: L'Amour Majestic, diseñada para una única pareja en el mundo. Por un coste a partir de los 100.000 euros, dos tortolitos pueden disponer de tres días y dos noches, con una vivencia "única", que definen como "artística, sensorial y emocional". Tanto diversos espacios del hotel como de la ciudad se privatizarán para quien pueda pagarlo. Podrán llegar en Rolls Royce, entrar con alfombra roja, alojarse en la Majestic Royal Penthouse, la suite más grande de Barcelona, de 467 m² con dos terrazas panorámicas, y ambientada para la ocasión. Incluso tendrán una fragancia personalizada y una pieza musical diseñadas para ellos, con mayordomos y toda la parafernalia imaginable.

El paquete de Le Méridien Barcelona, en pleno centro, incluye alojamiento, desayuno, cena en su restaurante CentOnze, y una botella de cava con chocolates y fresas de bienvenida, por 295 euros para dos personas. Con opción a solo menú de San Valentín por 45 euros.

Otros pequeños hoteles de lujo con encanto, como The Wittmore han creado menús (del 13 al 15) degustación cerrados en un ambiente romántico, en su restaurante Contraban (90 euros con dos cócteles y botella de vino). Al igual que el A Restaurant del coqueto Neri Relais&Chateau (85 euros con bodega).

Grupos de restauración como Big Mamma, que esa jornada se llenarán, optan por ofrecer una presentación especial de algunos de sus platos destacados, y en el caso de Gloria Osteria ofrecen una copa de champán de bienvenida. Mientras que el grupo Confiteria apuesta por la originalidad y del 9 al 15 de febrero, Bonavista, Bodega Molina, Cafè del Centre y Bar Muy Buenas contgarán con un menú especial de 50 euros, no solo para parejas sino para "compartir" entre amigos y cualquier forma de amor, bajo el lema 'No San Valentín'.

Entre un sinfín de propuestas por toda la ciudad, abundan los menús especiales a partir 50 euros.