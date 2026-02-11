Barcelona estrena autobuses ‘low cost’ para llegar a los conciertos de Bad Bunny y Rosalía desde otras ciudades

Barcelona cuenta con un nuevo servicio de transporte inteligente que combina sostenibilidad, practicidad y diversión: BusForFun. Una start-up italiana que ofrece rutas en autobús para asistir a conciertos, festivales y otros grandes eventos, con el fin de promover la movilidad compartida y la reducción de emisiones contaminantes.

La propuesta de BusForFun está presente en varias ciudades de España. En Catalunya, la compañía organiza trayectos directos hacia recintos de gran afluencia, como el Palau Sant Jordi de Barcelona, para asistir a conciertos de artistas como Bad Bunny, Rosalía o Bad Gyal. Para facilitar los traslados de manera cómoda, ofrece rutas desde ciudades cercanas, como Sabadell, Terrassa o Castelldefels, así como desde localidades más alejadas, como Lleida, Puigcerdà o Valencia.

Servicio 'low cost'

En cuanto a precios, se trata de un servicio asequible. Por ejemplo, para el concierto de Bad Bunny el 22 de mayo en Barcelona, el trayecto de ida y vuelta desde Sabadell cuesta 17,90 euros, lo que supone una alternativa económica frente al transporte privado, que ahorra las complicaciones para buscar aparcamiento o encontrar un taxi a la salida del evento.

Para los próximos conciertos de Bad Bunny en Barcelona, programados para los días 22 y 23 de mayo de 2026, BusForFun ha habilitado rutas desde Murcia, Valencia, Elche, Castellón, Girona, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell, Manresa, Igualada, Tarragona, Castelldefels y Lleida.

Buses para trabajadores

La compañía BusForFun no solo se dirige al ocio. También ofrece un servicio de commuting corporativo pensado para trabajadores, con rutas personalizadas desde zonas residenciales hasta áreas industriales, tecnológicas o de oficinas. Esta modalidad busca reducir el tráfico, las emisiones contaminantes y el estrés asociado al desplazamiento diario, al tiempo que fomenta la socialización y la experiencia compartida.

Movilidad inteligente

La start-up, actualmente en expansión por Europa, atribuye su éxito a la digitalización de un sector tradicionalmente rígido. A través de su plataforma online, los usuarios pueden reservar billetes de manera sencilla y, además, los trayectos ofrecen la oportunidad de conocer a otras personas con intereses similares, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia del evento.