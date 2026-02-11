Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaHuelga profesoresBarcelonaSánchez - FeijóoRodaliesRosalíaTiroteo CanadáTractoradaXisco QuesadaEpsteinTDAH
instagramlinkedin

Datos del servicio metropolitano en 2025

El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

El vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón, asegura que el crecimiento de la demanda se está consolidando

El AMB amplía su flota sostenible con seis nuevos autobuses eléctricos y uno híbrido en el Baix Llobregat

Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona

Imagen del Nitbus N14 a Plaça Catalunya (Barcelona)

Imagen del Nitbus N14 a Plaça Catalunya (Barcelona) / Àrea Metropolitana de Barcelona

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El transporte público metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha superado, por primera vez, los 800 millones de viajeros en 2025. Esto supone nuevo récord histórico de viajeros en el último año, con un total de 818,42 millones de viajes efectuados a los servicios integrados metropolitanos (bus metropolitano y metro). Esta cifra supone un incremento del 2,65% respecto al año 2024.

Concretamente, en el bus metropolitano se realizaron 338,51 millones de viajes (121,58 millones de viajes a los servicios de gestión indirecta y 216,93 a los servicios de gestión directa-TMB). Esto supone un 3,00 % más que en 2024, en el que se realizaron 328,62 millones de viajes. En el metro se alcanzó los 479,91 millones de validaciones, un 2,40% más respecto al año anterior.

"Los resultados de 2025 confirman que el transporte público metropolitano del AMB está consolidando un fuerte crecimiento de demanda. El bus, como servicio vertebrador de la movilidad diaria, ha experimentado incrementos muy importantes en el número de usuarios, y se consolida como una alternativa eficiente, explica Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès y vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB. Sólo en octubre, se registraron 11,44 millones de viajeros transportados en el bus metropolitanop de indirecta. Una cifra que equivale a 431.265 personas al día. La media en sábado desciende hasta las 220.431 personas al día, mientras que los festivos se sitúa en 159.739.

Por su parte, los viajes en Nitbus se han incrementado un 8,4%: la línea N2 es la que tiene mayor demanda en el ámbito del Barcelonès y prácticamente ha alcanzado un millón de viajeros; y en el ámbito del Baix Llobregat, la línea N14, que ha llegado al medio millón de viajeros. Las líneas AMB Metrobús y AMB Bus Exprés representan más de un tercio de la demanda diurna en el área metropolitana de Barcelona, con más de 41 millones de validaciones. En cambio, las líneas M19 y M12 han sido las diurnas con mayor demanda registrada en el Barcelonés norte y L'Hospitalet respectivamente, con 4,7 millones de usuarios cada una.

Incremento de la demanda en el Baix Llobregat y Barcelonès

La línea M5 alcanzó los 2,89 millones de viajeros, una cifra que representa un incremento del 22% respecto al año 2024. En el Baix Llobregat sur, que acoge el 22,84% de toda la demanda del Bus Metropolitano de gestión indirecta, ha crecido un 9,41% en 2025. Se han alcanzado 27,76 millones de viajes, lo que supone 2,38 millones más que en 2024.

Mientras, en los municipios de Sant Boi de Llobregat, Cornellá de Llobregat, Sant Joan Despí y Santa Coloma de Cervelló la demanda fue del 12,92% alcanzando los 15,71 millones de viajeros. Un incremento de casi dos millones de usuarios, lo que representa un 13% más que el año anterior. La demanda en el Barcelonés norte fue del 45,01%, creciendo casi un 5%. Se han alcanzado 54,72 millones de viajes en 2025, lo que supone 2,5 millones de validaciones más respecto al año 2024.

En cuanto al servicio de Bus Metropolitano de Hospitalet de Llobregat, que supone el 13,38% de la demanda y también da servicio a municipios del Baix Llobregat y Barcelona, también ha crecido un 5%. En total, se registraron 16,27 millones de validaciones, unos 800.000 más que en 2024.

Noticias relacionadas

Debido a la situación actual en Rodalies con varias incidencias en las últimas semanas, el AMB mantiene un refuerzo del servicio de bus metropolitano donde no hay alternativa ferroviaria o de metro. En total, se han incorporado 19 autobuses adicionales a la red del Baix Llobregat sur para reforzar el servicio en Castelldefels, Gavà y Viladecans divididos entre ocho en cada una de las líneas X95 y X80, y tres en la línea X86.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  2. Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
  3. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
  4. El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
  5. La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
  6. Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
  7. Las obras del futuro CAP del Raval destapan restos de hace siete siglos que reescriben la historia del centro de Barcelona
  8. Los comercios de algunos puntos del área de Barcelona pagaron hasta el triple de tasa de basuras en su primer año de obligatoriedad

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines

Barcelona estrena autobuses ‘low cost’ para llegar a los conciertos de Bad Bunny y Rosalía

Barcelona estrena autobuses ‘low cost’ para llegar a los conciertos de Bad Bunny y Rosalía

El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h

Vuelos a 24 euros desde Barcelona: Vueling lanza una súper oferta a partir de esta fecha y a estos destinos

Vuelos a 24 euros desde Barcelona: Vueling lanza una súper oferta a partir de esta fecha y a estos destinos

Los Mossos arrestan a dos jóvenes de 19 años por la retención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Los Mossos arrestan a dos jóvenes de 19 años por la retención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Cierra El Cuiner de Damasc, el kebab más icónico del Gòtic

Restaurantes que te harán temblar las carnes de placer

Restaurantes que te harán temblar las carnes de placer