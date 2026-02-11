El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

El transporte público metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha superado, por primera vez, los 800 millones de viajeros en 2025. Esto supone nuevo récord histórico de viajeros en el último año, con un total de 818,42 millones de viajes efectuados a los servicios integrados metropolitanos (bus metropolitano y metro). Esta cifra supone un incremento del 2,65% respecto al año 2024.

Concretamente, en el bus metropolitano se realizaron 338,51 millones de viajes (121,58 millones de viajes a los servicios de gestión indirecta y 216,93 a los servicios de gestión directa-TMB). Esto supone un 3,00 % más que en 2024, en el que se realizaron 328,62 millones de viajes. En el metro se alcanzó los 479,91 millones de validaciones, un 2,40% más respecto al año anterior.

"Los resultados de 2025 confirman que el transporte público metropolitano del AMB está consolidando un fuerte crecimiento de demanda. El bus, como servicio vertebrador de la movilidad diaria, ha experimentado incrementos muy importantes en el número de usuarios, y se consolida como una alternativa eficiente, explica Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès y vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB. Sólo en octubre, se registraron 11,44 millones de viajeros transportados en el bus metropolitanop de indirecta. Una cifra que equivale a 431.265 personas al día. La media en sábado desciende hasta las 220.431 personas al día, mientras que los festivos se sitúa en 159.739.

Por su parte, los viajes en Nitbus se han incrementado un 8,4%: la línea N2 es la que tiene mayor demanda en el ámbito del Barcelonès y prácticamente ha alcanzado un millón de viajeros; y en el ámbito del Baix Llobregat, la línea N14, que ha llegado al medio millón de viajeros. Las líneas AMB Metrobús y AMB Bus Exprés representan más de un tercio de la demanda diurna en el área metropolitana de Barcelona, con más de 41 millones de validaciones. En cambio, las líneas M19 y M12 han sido las diurnas con mayor demanda registrada en el Barcelonés norte y L'Hospitalet respectivamente, con 4,7 millones de usuarios cada una.

Incremento de la demanda en el Baix Llobregat y Barcelonès

La línea M5 alcanzó los 2,89 millones de viajeros, una cifra que representa un incremento del 22% respecto al año 2024. En el Baix Llobregat sur, que acoge el 22,84% de toda la demanda del Bus Metropolitano de gestión indirecta, ha crecido un 9,41% en 2025. Se han alcanzado 27,76 millones de viajes, lo que supone 2,38 millones más que en 2024.

Mientras, en los municipios de Sant Boi de Llobregat, Cornellá de Llobregat, Sant Joan Despí y Santa Coloma de Cervelló la demanda fue del 12,92% alcanzando los 15,71 millones de viajeros. Un incremento de casi dos millones de usuarios, lo que representa un 13% más que el año anterior. La demanda en el Barcelonés norte fue del 45,01%, creciendo casi un 5%. Se han alcanzado 54,72 millones de viajes en 2025, lo que supone 2,5 millones de validaciones más respecto al año 2024.

En cuanto al servicio de Bus Metropolitano de Hospitalet de Llobregat, que supone el 13,38% de la demanda y también da servicio a municipios del Baix Llobregat y Barcelona, también ha crecido un 5%. En total, se registraron 16,27 millones de validaciones, unos 800.000 más que en 2024.

Noticias relacionadas

Debido a la situación actual en Rodalies con varias incidencias en las últimas semanas, el AMB mantiene un refuerzo del servicio de bus metropolitano donde no hay alternativa ferroviaria o de metro. En total, se han incorporado 19 autobuses adicionales a la red del Baix Llobregat sur para reforzar el servicio en Castelldefels, Gavà y Viladecans divididos entre ocho en cada una de las líneas X95 y X80, y tres en la línea X86.