Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaTeletrabajoAlerta vientoBorrasca NilsBarcelonaHuelga profesoresRodaliesToñitaRosalíaXisco QuesadaTDAH
instagramlinkedin

Alarma meteorológica

Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves

El ayuntamiento aconseja no desplazarse en moto y bicicleta para evitar caídas, avisa que suspenderá el servicio de Bicing, ruega a los vecinos que no bajen la basura esta noche y cancela los actos por la festividad de Santa Eulàlia

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la izquierd,a durante la reunión en el centro de coordinación de emergencias ante la alerta por fuertes vientos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la izquierd,a durante la reunión en el centro de coordinación de emergencias ante la alerta por fuertes vientos. / JR

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha instado a los vecinos a tener "máxima precaución" y que “no se muevan de casa si no es imprescindible” este jueves, ante la alerta por fuertes rachas de viento, que en la ciudad pueden superar los 100 kilómetros por hora. "Los meteorólogos nos informan de que la ciudad vivirá mañana un momento excepcionalmente complicado por lo que se refiere al viento", ha advertido el alcalde, Jaume Collboni.

El edil ha llamado en especial a que “no se coja el moto ni la bicicleta” durante el temporal, en que el pronóstico de excepcionalidad se extenderá desde las 00:00 horas de esta noche y hasta las ocho de la tarde del jueves. El riesgo se prevé durante esas 20 horas en la ciudad, “sin excepción”, ha remarcado Collboni. "Es un hecho muy excepcional en Barcelona, que es una ciudad que no está acostumbrada a tener este tipo de viento y, por lo tanto, debemos tomar muchas medidas de prevención", ha alegado. "No hemos visto golpes de viento de 100 kilómetros por hora con esta intensidad en la ciudad", ha recalcado.

Durante este jueves, el servicio de Bicing no funcionará. Sí se prevé que el metro y los autobuses circulen con normalidad, excepto las líneas de buses turísticos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que se suspende. En todo caso, Collboni ha remarcado que se eviten los desplazamientos innecesarios. Las consultas sanitarias no urgentes, las clases y las actividades deportivas y culturales previstas para este jueves se han supendido en Catalunya al decretarse el aviso rojo por la borrasca Nils. "La máxima prioridad es la autoprotección de las personas", ha señalado el alcalde.

Macetas y persianas

Por otro lado, Collboni ha rogado que este miércoles por la noche “no se baje la basura, ni muebles ni trastos viejos a la calle”. El socialista ha justificado que el servicio de recogida se verá afectado por el temporal y, además, ha enfatizado que los escombros pueden “salir volando o causar daños” al ser arrastrados por la ventisca. "Solo se trata de un episodio de una noche y, por lo tanto, todos podemos hacer este esfuerzo", ha esgrimido.

Aparte, el alcalde ha solicitado “asegurar al máximo” las macetas, los objetos y las persianas en balcones y ventanas para que el viento no las arranque. "Son medidas muy sencillas, pero pueden evitar accidentes graves", ha prevenido Collboni. “Pedimos especial cuidado a los vecinos y vecinas de los barrios de montaña y los barrios del litoral”, ha añadido. En especial, ha recomendado evitar zonas arboladas -“pueden caer ramas e incluso algún árbol, probablemente pasará”, ha augurado- y no acercarse a la playa. “Hay riesgo de tener muy mala mar”, ha apuntado.

A su vez, los festejos por Santa Eulàlia que estaban programados para este jueves se han cancelado. Se han suspendido tanto los actos en la plaza de Sant Jaume como en el monasterio de Pedralbes.

Oficinas cerradas

Collboni se ha reunido esta tarde en el centro de coordinación de emergencias para abordar la alerta meteorológica con mandos de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona, Protección Civil y el Sistema de Emergencias Médicas. El alcalde ha indicado que los servicios de emergencias se reforzarán durante las horas en que la tempestad se prolongue.

"Es un episodio muy excepcional y que puede tener consecuencias sobre la seguridad de las personas", ha observado el edil, que ha añadido que el gobierno municipal ha suspendido su agenda pública ante la emergencia. Al igual que la Generalitat, Collboni ha recomendado teletrabajar a quien tenga opción, como se aplicará en los servicios del consistorio. La mayoría de servicios del ayuntamiento estarán cerrados: sí abrirán las sedes de los distritos, mientras que las oficinas de atención, los centros cívicos, las instalaciones deportivas, las bibliotecas o los museos no estarán operativos.

Noticias relacionadas

En cuanto a las personas sin hogar, Collboni ha dicho que los servicios sociales de Barcelona están trabajando para que "tengan espacios" donde refugiarse. Ha agregado que se estudian medidas de protección a personas que viven solas y las que disponen de teleasistencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  2. Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
  3. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
  4. El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
  5. La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
  6. Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
  7. Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
  8. Las obras del futuro CAP del Raval destapan restos de hace siete siglos que reescriben la historia del centro de Barcelona

Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves

Un precedente mortal por viento en Sant Boi del 2009 marca las restricciones de movilidad de este jueves en Catalunya

El rincón de Cornellà que está ya en la historia del cine

Pillan en L'Hospitalet a un ladrón con 32 detenciones por ir descalzo al haber perdido un zapato en pleno robo

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Cortes de tráfico y calles cerradas este domingo por la Media Maratón de Barcelona 2026

Sitges mantiene la llegada del Rei Carnestoltes este jueves pese a la alerta de viento

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h