Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles el plan de actuación municipal por golpes de viento en fase de alerta y ha anunciado el cierre de los parques y jardines de la ciudad ante la previsión de fuertes vendavales.

El consistorio recomienda a la ciudadanía que se informe de las condiciones meteorológicas antes de llevar a cabo actividades al aire libre y que se aleje de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse en la calle, sobre todo si pasa junto a edificaciones en construcción.

En los interiores, aconseja cerrar bien puertas y ventanas, bajar las persianas y recoger los toldos, así como retirar macetas y objetos diversos de ventanas y balcones para evitar que caigan en la calle y provoquen accidentes.

En un comunicado, el consistorio también pide precaución a la hora de conducir y moderar la velocidad.

Noticias relacionadas

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada desde este martes la alerta del plan VENCAT ante la previsión de fuertes vientos que pueden superar los 72 km/h este miércoles en el prelitoral y litoral de Barcelona y en Tarragona, mientras que se espera que este episodio se generalice en toda Catalunya el jueves.