Borrasca Nils
Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h
DIRECTO | Alerta por fuerte viento en Catalunya: última hora de la borrasca Nils
Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles el plan de actuación municipal por golpes de viento en fase de alerta y ha anunciado el cierre de los parques y jardines de la ciudad ante la previsión de fuertes vendavales.
El consistorio recomienda a la ciudadanía que se informe de las condiciones meteorológicas antes de llevar a cabo actividades al aire libre y que se aleje de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse en la calle, sobre todo si pasa junto a edificaciones en construcción.
En los interiores, aconseja cerrar bien puertas y ventanas, bajar las persianas y recoger los toldos, así como retirar macetas y objetos diversos de ventanas y balcones para evitar que caigan en la calle y provoquen accidentes.
En un comunicado, el consistorio también pide precaución a la hora de conducir y moderar la velocidad.
Protección Civil de la Generalitat mantiene activada desde este martes la alerta del plan VENCAT ante la previsión de fuertes vientos que pueden superar los 72 km/h este miércoles en el prelitoral y litoral de Barcelona y en Tarragona, mientras que se espera que este episodio se generalice en toda Catalunya el jueves.
