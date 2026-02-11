Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante la previsión de rachas de más de 70 km/h

Fuerte viento en Barcelona. Imagen de archivo.

Fuerte viento en Barcelona. Imagen de archivo. / Marc Asensio Clupés | EPC

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles el plan de actuación municipal por golpes de viento en fase de alerta y ha anunciado el cierre de los parques y jardines de la ciudad ante la previsión de fuertes vendavales.

El consistorio recomienda a la ciudadanía que se informe de las condiciones meteorológicas antes de llevar a cabo actividades al aire libre y que se aleje de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse en la calle, sobre todo si pasa junto a edificaciones en construcción.

En los interiores, aconseja cerrar bien puertas y ventanas, bajar las persianas y recoger los toldos, así como retirar macetas y objetos diversos de ventanas y balcones para evitar que caigan en la calle y provoquen accidentes.

En un comunicado, el consistorio también pide precaución a la hora de conducir y moderar la velocidad.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada desde este martes la alerta del plan VENCAT ante la previsión de fuertes vientos que pueden superar los 72 km/h este miércoles en el prelitoral y litoral de Barcelona y en Tarragona, mientras que se espera que este episodio se generalice en toda Catalunya el jueves.

