Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaAlerta roja vientoBorrasca NilsBarcelonaHuelga profesoresRodaliesTeletrabajoToñitaRosalíaXisco QuesadaTDAH
instagramlinkedin

Control en las calles

Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el Gòtic

Barcelona triplicará las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle de aquí a 2027

La vivienda se dispara como principal preocupación de los barceloneses y deja atrás la inseguridad

Cámaras de videovigilancia en una imagen de archivo

Cámaras de videovigilancia en una imagen de archivo / ANIOL RESCLOSA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el barrio Gótico, concretamente en la plaza Reial y en la Avenida de la Catedral. Los dispositivos se colocarán entre este mes de febrero y el de julio, ha informado este miércoles el consistorio.

Esta medida forma parte del despliegue de la fase 1 del Plan de Videovigilancia 2025-2027, con el que se están terminando de instalar 14 cámaras de videovigilancia en la plaza de Catalunya y 12 en el Paseo Marítimo de la Barceloneta. La fase 1 del plan prevé la instalación de 134 cámaras entre finales de 2025 y 2026, principalmente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.

Actualmente, Barcelona dispone de unas 160 cámaras de videovigilancia, la primera de las cuales se instaló en el 2001 en la plaza George Orwell.

En su conjunto, el Plan de Videovigilancia prevé que en 2027 ya se hayan instalado progresivamente 500 cámaras más en 34 espacios de la ciudad, en una apuesta por utilizar la videovigilancia como herramienta para reforzar la prevención de hechos delictivos, la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante incidencias graves, según el ayuntamiento.

En la plaza Reial, el proyecto de instalación de cámaras de seguridad incluye, además, la colocación de nuevos báculos de seguridad en la plaza y varios sistemas para cubrir tanto el espacio central como el interior de los soportales y sus entornos.

Noticias relacionadas

Las cámaras de videovigilancia requieren la autorización previa de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya, un organismo independiente presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que vela por el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intromisión en el derecho a la intimidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
  2. Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
  3. El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
  4. El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
  5. La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
  6. Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
  7. Las obras del futuro CAP del Raval destapan restos de hace siete siglos que reescriben la historia del centro de Barcelona
  8. Los comercios de algunos puntos del área de Barcelona pagaron hasta el triple de tasa de basuras en su primer año de obligatoriedad

Cortes de tráfico y calles cerradas este domingo por la Media Maratón de Barcelona 2026

Sitges mantiene la llegada del Rei Carnestoltes este jueves pese a la alerta de viento

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h

Barcelona activa la alerta por viento fuerte: cierran parques y jardines ante posibles rachas de más de 70 km/h

Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el Gòtic

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines

Barcelona estrena autobuses ‘low cost’ para llegar a los conciertos de Bad Bunny y Rosalía

Barcelona estrena autobuses ‘low cost’ para llegar a los conciertos de Bad Bunny y Rosalía

El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año