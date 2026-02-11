Control en las calles
Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el Gòtic
Barcelona triplicará las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle de aquí a 2027
La vivienda se dispara como principal preocupación de los barceloneses y deja atrás la inseguridad
El Ayuntamiento de Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el barrio Gótico, concretamente en la plaza Reial y en la Avenida de la Catedral. Los dispositivos se colocarán entre este mes de febrero y el de julio, ha informado este miércoles el consistorio.
Esta medida forma parte del despliegue de la fase 1 del Plan de Videovigilancia 2025-2027, con el que se están terminando de instalar 14 cámaras de videovigilancia en la plaza de Catalunya y 12 en el Paseo Marítimo de la Barceloneta. La fase 1 del plan prevé la instalación de 134 cámaras entre finales de 2025 y 2026, principalmente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.
Actualmente, Barcelona dispone de unas 160 cámaras de videovigilancia, la primera de las cuales se instaló en el 2001 en la plaza George Orwell.
En su conjunto, el Plan de Videovigilancia prevé que en 2027 ya se hayan instalado progresivamente 500 cámaras más en 34 espacios de la ciudad, en una apuesta por utilizar la videovigilancia como herramienta para reforzar la prevención de hechos delictivos, la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante incidencias graves, según el ayuntamiento.
En la plaza Reial, el proyecto de instalación de cámaras de seguridad incluye, además, la colocación de nuevos báculos de seguridad en la plaza y varios sistemas para cubrir tanto el espacio central como el interior de los soportales y sus entornos.
Las cámaras de videovigilancia requieren la autorización previa de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya, un organismo independiente presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que vela por el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intromisión en el derecho a la intimidad.
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
- Las obras del futuro CAP del Raval destapan restos de hace siete siglos que reescriben la historia del centro de Barcelona
- Los comercios de algunos puntos del área de Barcelona pagaron hasta el triple de tasa de basuras en su primer año de obligatoriedad