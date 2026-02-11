Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el Gòtic

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 26 nuevas cámaras de videovigilancia en el barrio Gótico, concretamente en la plaza Reial y en la Avenida de la Catedral. Los dispositivos se colocarán entre este mes de febrero y el de julio, ha informado este miércoles el consistorio.

Esta medida forma parte del despliegue de la fase 1 del Plan de Videovigilancia 2025-2027, con el que se están terminando de instalar 14 cámaras de videovigilancia en la plaza de Catalunya y 12 en el Paseo Marítimo de la Barceloneta. La fase 1 del plan prevé la instalación de 134 cámaras entre finales de 2025 y 2026, principalmente en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.

Actualmente, Barcelona dispone de unas 160 cámaras de videovigilancia, la primera de las cuales se instaló en el 2001 en la plaza George Orwell.

En su conjunto, el Plan de Videovigilancia prevé que en 2027 ya se hayan instalado progresivamente 500 cámaras más en 34 espacios de la ciudad, en una apuesta por utilizar la videovigilancia como herramienta para reforzar la prevención de hechos delictivos, la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante incidencias graves, según el ayuntamiento.

En la plaza Reial, el proyecto de instalación de cámaras de seguridad incluye, además, la colocación de nuevos báculos de seguridad en la plaza y varios sistemas para cubrir tanto el espacio central como el interior de los soportales y sus entornos.

Las cámaras de videovigilancia requieren la autorización previa de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya, un organismo independiente presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que vela por el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intromisión en el derecho a la intimidad.