Los premios Ciutat de Barcelona reivindican la cultura y la ciencia en "tiempos convulsos"

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha entregado este miércoles los Premis Ciutat de Barcelona que reconocen 19 categorías de cultura y ciencia, a las que ha defendido en los "tiempos convulsos actuales que quieren coartar la libertad artística y cuestionar la ciencia".

"Hoy más que nunca Barcelona se tiene que convertir en baluarte de la democracia, de los valores cosmopolitas de la cultura y la ciencia", ha dicho en un acto celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento en el que también han intervenido la vicepresidenta del Consell de Cultura de Barcelona, Marta Esteve; y la presidenta del Consell Assessor Científic de Barcelona, Ada Ferrer.

Ha añadido que estos reconocimientos hablan de "genialidad y esfuerzo y contribuyen a seguir manteniendo la creatividad, investigación y compromiso con el arte y la cultura".

Esteve, en su intervención, ha señalado que Barcelona "no es solo un lugar en el mapa, es una voz, una actitud y una manera de mirar al mundo que nace de la cultura" y que por ello los premios celebran una forma de ser ciudad, en sus palabras.

Por último, Ferrer ha afirmado que la capital catalana "es y debe ser una ciudad de ciencia y del saber, que tiene grandes centros de investigación y en la que se ha generado un ecosistema que camina hacia la diversidad en temáticas y envidiable en el mundo".

La escritora Samanta Schweblin, el artista Antoni Muntadas y el escritor Joan Todó han sido unos de los ganadores destacados del galardón.

Schweblin ha sido premiada en la categoría de Literatura en lengua castellana por 'El buen mal', publicado por la editorial Seix Barral por ser "un libro que destaca por su narrativa, ritmo, atmósfera desasosegante y la habilidad de mantener una tensión que no decae".

Literatura catalana

En Literatura en lengua catalana, el escritor Joan Todó ha sido el ganador por 'La dolçor de viure', publicado por laBreu Edicions, "un catálogo sobre la tenebrosidad e incomodidad ambiental con una serie de relatos narrativamente espléndidos" y que el jurado define, en sus palabras, como el mejor libro de cuentos de Todó.

El jurado ha premiado a Antoni Muntadas por su proyecto 'Tigre de Tasmània: estudi de cas del Museu de l'Extinció' por la "excelencia en la hibridación entre la práctica artística y la investigación científica" en colaboración con la investigadora principal del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec), Benedetta Bolognesi.

Por otro lado, se ha otorgado el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme 2025 a la urbanización de la Plaça de les Glòries, de UTE Agence ter, Ana Coello y Meta Engineering, por la construcción de "una nueva centralidad, no simbólica sino operativa, capaz de equilibrar la ciudad, redistribuir intensidades e incorporar activamente los grandes equipamientos de su alrededor".

La historiadora Neus Moran ha sido galardonada en la categoría de Ensayo, Humanidades e Historia por la obra 'L'espoli general: La requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana (1939-1978)', publicado por L'Avenç; y el traductor Arnau Pons en Traducción en catalán por la traducción de 'La Rosa de Ningú', de Paul Celan, publicada por LaBreu Edicions.

Culturas populares y ciencia

También han distinguido a Jaume Claret en la categoría de Audiovisuales y a Joana Moll en la de Cultura Digital; a la Escola Josep Maria de Sagarra en la categoría de Cultura y Educación.

La Associació Balls a la Plaça del Rei ha sido reconocida en Culturas Populares y Comunitarias, categoría en la que ha recibido una mención especial la Primera Trobada de Músics de les Colles Castelleres del Pla de Barcelona.

En música, se ha galardonado a El Petit de Cal Eril; en Artes Visuales la ganadora es Mar Arza y en Artes Escénicas el premio ha sido para la compañía La Mula.

En el ámbito científico, los galardones han reconocido el trabajo de Arnau Sebé-Pedrós en Ciencias de la vida y medicina; la categoría de Ciencias ambientales y de la Tierra ha distinguido al Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) con autoría principal de Lucía Espasandín.

La categoría de Ciencias fundamentales y matemáticas ha reconocido a Xavier Tolsa; la de Ciencias aplicadas e ingenierías ha premiado a Virmedex, y la de Ciencias sociales y Humanidades ha reconocido a Giacomo A. M. Ponzetto y Ugo Antonio Troiano.