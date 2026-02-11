Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves

La alerta por fuerte viento en Barcelona conlleva distintas medidas preventivas este jueves, en especial durante la mañana y mediodía. El consistorio prevé rachas de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa. El alcalde Jaume Collboni ha remarcado que se eviten los desplazamientos innecesarios. Las consultas sanitarias no urgentes, las clases y las actividades deportivas y culturales previstas para este jueves -como las fiestas de Santa Eulàlia y el Carnaval- se han suspendido al decretarse el aviso rojo por la borrasca Nils.

La Generalitat de Catalunya ha pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo, pero numerosos puestos de trabajo exigen presencialidad y desplazamientos, como ya evidenció la pandemia de 2020. Por ello, miles de residentes y trabajadores de Barcelona estudian cómo desplazarse con máxima precaución este jueves. Algunos servicios de transporte público se han suspendido, si bien son minoritarios. Las mayores infraestructuras continuarán operativas.

EL PERIÓDICO enumera la previsión oficial de cada una para ayudar a los lectores a planificar sus recorridos imprescindibles.

El servicio de bicicletas públicas de Barcelona, el Bicing, no estará operativo. En un comunicado oficial, indica que "a causa de la activación del protocolo de emergencias por fuertes ventadas en Barcelona, y como medida de seguridad, el servicio del Bicing quedará suspendido desde las 00:00h del jueves 12 de febrero". Se restablecerá, indica Bicing, "en cuanto las autoridades desactiven el protocolo". No obstante, el consistorio en otro comunicado ha anunciado que estaría suspendido "hasta las 20h". Tampoco funcionará el AMBici, el bicisharing metropolitano.

La red de metro y los buses urbanos seguirán en funcionamiento este jueves con horarios y frecuencia estándar. Al ser subterráneo la gran mayoría de su trazado, el metro está menos expuesto que el bus a incidencias como árboles caídos y cortes de tráfico.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado a través de sus redes sociales que este jueves "quedará suspendido el servicio del Barcelona Bus Turístic" por la alerta de fuertes ventoleras.

Tampoco estará disponible otro transporte turístico, el teleférico de Montjuïc, en este caso porque ya había iniciado un paro temporal del 2 de febrero al 1 de marzo para realizar una revisión técnica. Por la misma razón, no funciona el funicular de Montjuïc que sube a la montaña desde la estación Paral·lel y que sí usan muchos barceloneses.

TRAM, operadora de las redes de tranvía Trambesòs y Trambaix, ha confirmado a EL PERIÓDICO que todas sus líneas estarán operativas este jueves.

La red de Rodalies operará este jueves con limitaciones de velocidad a causa de la alerta máxima por viento. Antes de los primeros trenes se realizarán marchas blancas –un viaje a velocidad reducida y sin pasaje– para asegurar la seguridad de la red ferroviaria. "Evidentemente, si tenemos alguna incidencia cómo la caída de árboles en las vías, se interrumpirá la circulación", ha detallado la consellera d'Interior, Núria Parlon.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciado que "adecúa el servicio de trenes" por el viento extremo y aplicará "reducciones puntuales de la velocidad que tendrán afectación en el servicio habitual" de las líneas del Vallès y del Baix Llobregat - Anoia. Asimismo, FGC ha añadido que permanecerán cerradas todas las explotaciones turísticas que gestiona, principalmente estaciones de esquí.