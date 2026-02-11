Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al kebab más icónico del Gòtic: cierra El Cuiner de Damasc tras 20 años en Barcelona

Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler

Baja la persiana una de las pastelerías más queridas de Horta después de 70 años

Barcelona 14/10/21 Barcelona. Salem Kahbbaz, en el restaurante El Cuiner de Damasc, cuando reabrió en 2021.

Barcelona 14/10/21 Barcelona. Salem Kahbbaz, en el restaurante El Cuiner de Damasc, cuando reabrió en 2021. / Manu Mitru / EPC

G. M.

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El histórico bar El Cuiner de Damasc, uno de los locales más queridos del barrio Gòtic de Barcelona y referencia indiscutible del kebab de calidad, ha cerrado definitivamente sus puertas. Así lo ha confirmado el propio Salem Kahbbaz, su fundador y alma durante dos décadas, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Así, al buscar el establecimiento en internet, ya aparece como “cerrado permanentemente”. La razón no es otra que la jubilación de su propietario.

Me he jubilado, ya estoy mayor”, explica con serenidad Salem a este diario, quien actualmente tiene 80 años. El cierre se produjo el pasado mes de diciembre, cuando devolvió las llaves del local de la calle dels Templers, que tenía en régimen de alquiler.

El cocinero ha querido dejar claro que, en su caso, no se trata de un problema de subida del alquiler ni de especulación, como ha ocurrido con otros negocios del barrio, sino de una decisión personal. Ha llegado el momento de descansar.

Salem Kahbbaz, en la puerta del restaurante El Cuiner de Damasc, tras reabrir en 2021.

Salem Kahbbaz, en la puerta del restaurante El Cuiner de Damasc, tras reabrir en 2021. / Manu Mitru / EPC

Primer intento de jubilación en 2021

No es la primera vez que Salem se retira. En 2021, ya había bajado la persiana de El Cuiner de Damasc para jubilarse, pero solo un mes después volvió a abrir. “No me sentía bien sin hacer nada. Soy una persona activa”, explicaba entonces. Aquella reapertura fue parcial, abriendo solo de día, porque ya no se veía con fuerzas para dar servicio de noche.

Fundado hace 20 años, El Cuiner de Damasc ha sido durante todo este tiempo uno de los grandes referentes de la cocina de Oriente Medio en Barcelona. Su fama se debía, sobre todo, a unos kebabs artesanos muy alejados del estándar de comida rápida: carne de cordero y pavo, marinada con canela y pimienta, servida en pan de pita tostado y acompañada de lechuga, tomate, pepino y salsa picante. Un bocado que conquistó a generaciones de clientes fieles.

Pero la oferta iba mucho más allá del kebab. Su falafel, su hummus y otros platos tradicionales sirios convirtieron el pequeño local del Gòtic en una parada obligatoria para los amantes de la cocina oriental auténtica y asequible. Parte de ese legado quedó recogido en el libro que Salem publicó en 2008, 'El cocinero de Damasco. Cocina, cultura y recetas' (Zendrera Zariquiey).

