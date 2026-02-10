Terrassa recuperará un aparcamiento de 200 vehículos: las obras empezarán al inicio del 2027

Terrassa se prepara para cerrar una de sus infraestructuras menos afortunadas de losx últimos años. El Gobierno municipal ha presentado el proyecto definitivo para la recuperación integral del aparcamiento del Portal de Sant Roc, un espacio que ha permanecido bajo mínimos desde que en 2019 se detectarán graves deficiencias estructurales que obligaron a su cierre inmediato.

La historia de este enclave se remonta a 1973, cuando se inauguró una infraestructura que sirvió en la ciudad durante más de tres décadas hasta que el deterioro de su cubierta y estructura interna forzó una clausura de emergencia. Tras años de refuerzos provisionales y puntales que permitieron el paso seguro de peatones, el nuevo proyecto, promovido por la empresa municipal Egarvia, plantea una renovación total con una inversión de 10,7 millones.

El nuevo aparcamiento no sólo busca retornar el servicio, sino adaptarse a los nuevos modelos de movilidad. Con tres plantas subterráneas, el espacio tendrá una capacidad total de 219 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 170 para turismos, 19 para motos, 18 para bicicletas y 6 puntos destinados a la recarga de vehículos eléctricos, además de 6 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Inicio de obras al inicio del 2027

Más allá de las cifras, el proyecto destaca por su "visión de futuro", argumenta el consistorio, ya que su configuración en la planta -1 está preparada para una posible conexión mediante un túnel con el aparcamiento de la Plaça Vella. El acceso principal se mantendrá por la Rambla, aunque se contempla una reserva para una segunda salida por la calle de Vinyals si fuera necesario en el futuro.

La ejecución de las obras tiene un plazo previsto de 24 meses y se iniciará a principios de 2027. En lugar de un derribo total, se conservarán los muros perimetrales y las rampas existentes, mientras que los pilares, forjados y la cubierta se sustituirán de forma progresiva para garantizar la estabilidad de los edificios colindantes. Este proceso se dividirá en cuatro etapas: perforaciones para nuevos balones de cementación a 24 metros de profundidad; derribo de la cubierta actual y construcción del nuevo entramado metálico; construcción de los nuevos niveles en la planta -2; y hormigonado final de forjados y cubierta.

El cambio más visible para el ciudadano ocurrirá en la superficie. Una vez finalizadas las obras subterráneas, el Portal de Sant Roc se transformará en una plaza diáfana destinada a la convivencia y la actividad social. Este nuevo espacio cívico, que cuenta con una superficie mayor que la de la Plaça Vella, será diseñado mediante un proceso participativo para que los vecinos aporten sus ideas al proyecto definitivo de urbanización.