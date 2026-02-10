Vía pública
Un tercio de los peatones caminan distraídos con el móvil, lo que genera situaciones de riesgo
Cuatro de cada diez accidentes graves en la vía pública de Barcelona con viandantes involucrados están relaciondas con cruzar en rojo o fuera del paso de peatón
El 87% de las sanciones por distracción al volante son por usar el móvil: hasta 200 euros de multa
Conocida es que la principal causa de los accidentes de tráfico es la distracción del conductor, motivada en primer lugar por la manipulación del móvil. Algo similar sucede cuando se camina por la calle. Un tercio de los peatones caminan distraídos con el móvil, e incluso cruzan la calzada haciendo uso del dispositivo, lo que puede generar situaciones de riesgo.
Las observaciones a pie de calle realizadas por el primer Barómetro RACC de la movilidad de los peatones en Barcelona confirman esta tendencia. Cruzar mirando la pantalla, escribiendo un mensaje o consultando cualquier información entraña peligro cuando se comparte el espacio con otros actores. Existen situaciones más peligrosas que otras. Por ejemplo, los carriles bici bidireccionales en los que el patinete circula a velocidad por ambos lados, que unidos a la distracción del peatón con un móvil pueden generar mayor riesgo. Todo ello ocurre incluso cuando un 60% de los propios peatones, preguntados por esta cuestión, admiten que caminar con el móvil en la mano les genera inseguridad vial.
Confianza en algunas calles
Este comportamiento aumenta en las plataformas únicas, en las que no existe diferente rasante en el pavimento entre la calzada y la acera. Sobre el papel, el peatón tiene la prioridad y se siente más seguro. Sin embargo, se trata de vías que se comparten con el resto de vehículos, que no siempre respetan ese orden de las cosas.
"En Finlandia hace seis años ya había prohibición del uso de los móviles para el peatón", ha destacado el presidente del RACC, Josep Mateu, durante la presentación del informe.
Temeridades a pie
En la mitad de los accidentes la causa no radica en el comportamiento de los peatones. Pero también cabe tener en cuenta que, según el barómetro del RACC, cuatro de cada diez accidentes fueron motivados por la acción del viandante. En un 20% de los accidentes graves fue porque el peatón cruzó en rojo, algo que suelen hacer un tercio de los peatones. Este último comportamiento también se da en la misma proporción entre las personas mayores de 70 años. Asimismo, según ha cuantificado el estudio, también dos de cada diez peatones observados cruzan fuera del paso de peatones o lo hacen sin comprobar si se acerca algún vehículo. Asimismo, el 7% espera para cruzar situándose sobre el carril bici.
Sin embargo, solo uno de cada diez encuestados considera que se debería sancionar a los peatones que caminan distraídos con el móvil o que tienen comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de otros usuarios. Este porcentaje aumenta entre las personas mayores de 70 años: dos de cada diez se muestran a favor de esta medida.
En todo caso, el RACC defiende llevar a cabo campañas de comunicación peatonales, "sobre todo para aquellos que van acompañados de menores, para hacer una movilidad a pie responsable y educar en las buenas prácticas a las siguientes generaciones".
El estudio del RACC se ha realizado mediante 1.200 encuestas en 12 puntos de la ciudad, así como 20.600 observaciones centradas en la interacción entre peatones con su entorno, en día laboral y en hora punta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- La línea T4 del tranvía de Barcelona quedará cortada este martes para retirar nidos en la Diagonal
- Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
- El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
- Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales
- Mapa de Llum Barcelona 2026: horario y guía completa para disfrutar del gran festival de luz este fin de semana