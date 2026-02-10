Un tercio de los peatones caminan distraídos con el móvil, lo que genera situaciones de riesgo

Conocida es que la principal causa de los accidentes de tráfico es la distracción del conductor, motivada en primer lugar por la manipulación del móvil. Algo similar sucede cuando se camina por la calle. Un tercio de los peatones caminan distraídos con el móvil, e incluso cruzan la calzada haciendo uso del dispositivo, lo que puede generar situaciones de riesgo.

Las observaciones a pie de calle realizadas por el primer Barómetro RACC de la movilidad de los peatones en Barcelona confirman esta tendencia. Cruzar mirando la pantalla, escribiendo un mensaje o consultando cualquier información entraña peligro cuando se comparte el espacio con otros actores. Existen situaciones más peligrosas que otras. Por ejemplo, los carriles bici bidireccionales en los que el patinete circula a velocidad por ambos lados, que unidos a la distracción del peatón con un móvil pueden generar mayor riesgo. Todo ello ocurre incluso cuando un 60% de los propios peatones, preguntados por esta cuestión, admiten que caminar con el móvil en la mano les genera inseguridad vial.

Este gráfico muestra el grado de inseguridad vial que generan ciertos comportamientos de otros peatones.

Confianza en algunas calles

Este comportamiento aumenta en las plataformas únicas, en las que no existe diferente rasante en el pavimento entre la calzada y la acera. Sobre el papel, el peatón tiene la prioridad y se siente más seguro. Sin embargo, se trata de vías que se comparten con el resto de vehículos, que no siempre respetan ese orden de las cosas.

"En Finlandia hace seis años ya había prohibición del uso de los móviles para el peatón", ha destacado el presidente del RACC, Josep Mateu, durante la presentación del informe.

Temeridades a pie

En la mitad de los accidentes la causa no radica en el comportamiento de los peatones. Pero también cabe tener en cuenta que, según el barómetro del RACC, cuatro de cada diez accidentes fueron motivados por la acción del viandante. En un 20% de los accidentes graves fue porque el peatón cruzó en rojo, algo que suelen hacer un tercio de los peatones. Este último comportamiento también se da en la misma proporción entre las personas mayores de 70 años. Asimismo, según ha cuantificado el estudio, también dos de cada diez peatones observados cruzan fuera del paso de peatones o lo hacen sin comprobar si se acerca algún vehículo. Asimismo, el 7% espera para cruzar situándose sobre el carril bici.

El uso del mçovil en la vía pública es uno de los elementos que analiza el primer Barómetro de la movilidad de los peatones en Barcelona del RACC. / FERRAN NADEU

Sin embargo, solo uno de cada diez encuestados considera que se debería sancionar a los peatones que caminan distraídos con el móvil o que tienen comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de otros usuarios. Este porcentaje aumenta entre las personas mayores de 70 años: dos de cada diez se muestran a favor de esta medida.

En todo caso, el RACC defiende llevar a cabo campañas de comunicación peatonales, "sobre todo para aquellos que van acompañados de menores, para hacer una movilidad a pie responsable y educar en las buenas prácticas a las siguientes generaciones".

El estudio del RACC se ha realizado mediante 1.200 encuestas en 12 puntos de la ciudad, así como 20.600 observaciones centradas en la interacción entre peatones con su entorno, en día laboral y en hora punta.