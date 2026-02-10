El plan para construir 220.000 viviendas en el área de Barcelona vuelve a aprobarse tras una lluvia de alegaciones

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha oficializado la segunda aprobación inicial este martes del Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), la gran hoja de ruta urbanística del área de Barcelona que empezó a redactarse en 2015, hace más de una década. Ya se aprobó inicialmente por primera vez en marzo del 2023, justo antes de las elecciones municipales, como gesto político del AMB que en ese momento lideraba Ada Colau. La nueva aprobación es una medida excepcional, ya anunciada meses atrás, a la que se ha visto obligada la administración metropolitana tras una lluvia de 5.184 alegaciones esgrimidas por la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos, entidades y particulares.

"Con la mirada puesta en el año 2050, los ayuntamientos nos han pedido marcar más líneas estratégicas y no delimitar tanto el desarrollo urbanístico a nivel de planeamiento", ha precisado en rueda de prensa Damià Calvet (Junts), vicepresidente de Urbanismo y Espacios Naturales del AMB. El director del área de Políticas Urbanísticas, Xavier Mariño, ha reafirmado la necesidad del plan para "conectar coherentemente el crecimiento demográfico del AMB con materias tan importantes como la movilidad".

El AMB justifica esta nueva aprobación inicial como mecanismo para dotar al plan de una mayor seguridad jurídica frente a los cambios sustanciales que ha requerido adaptarlo a las miles de alegaciones. El trámite buscará afrontar con garantías las exigencias de las comisiones de Urbanismo de la Generalitat, que deberán darle el visto bueno definitivo.

El PDUM aspira a crear alrededor de 220.000 viviendas principales más en el perímetro del AMB, con una horquilla que oscila entre las 167.800 y las 262.000 viviendas en función de la combinación del techo residencial y el previsto para actividad económica. La iniciativa urbanística reserva el 10% del suelo a vivienda asequible.

"La oferta de vivienda será suficiente para atender a los crecimientos de población previstos en el área metropolitana hasta el año 2050, de unos 184.000 nuevos habitantes que, debido a la reducción de la medida media de los hogares, necesitarían 131.377 viviendas más", explican desde el AMB. La previsión de crecimiento es que en 2050 el área metropolitana alcanzará unos 3,5 millones de habitantes, con una población ocupada residente de 1,5 millones de personas y 1,7 millones de puestos de trabajo localizados.

Debate sobre las áreas de centralidad metropolitana

El procedimiento administrativo habitual en los planes urbanísticos pasa por una primera aprobación inicial, una posterior aprobación provisional y, por último, una aprobación definitiva. El AMB trabaja con el horizonte de que el PDUM obtenga el beneplácito definitivo durante la segunda mitad del 2027 —año de elecciones municipales—, a finales del presente mandato o a principios del próximo.

Además, debe abrirse también un nuevo periodo, más reducido en este caso, de exposición pública. En él podrían volver a alegar tanto ciudadanos a título particular como ayuntamientos y sectores implicados. El AMB entiende determinante la aprobación del nuevo PDUM porque aspira a ser la primera piedra para dejar atrás el ya agotado Pla General Metropolità (PGM) de 1976, un proceso que culminará con la futura aprobación de nuevos Planes de Ordenación Urbanística Metropolitanos (POUMet).

El grueso del debate urbanístico está en cómo el plan impacta en áreas locales contempladas en ámbitos de centralidad metropolitana, especialmente en lo que se refiere al contacto con las infraestructuras próximas al Baix Llobregat y el Vallès. El PDU estipula dos tipos de ámbitos de centralidad metropolitana: los ordenados —por ejemplo, el sector Porta Diagonal, La Torrassa o el Besòs— y los no ordenados, todavía por desarrollar —Baricentro, el sector Porta Delta o el eje entre el Besòs y la C-31 que divide Badalona—.

Paralelamente a la tramitación del PDUM, el AMB se halla en un diálogo permanente tanto con el Ayuntamiento de Barcelona como muy especialmente con la Generalitat. Dos de sus comisiones de urbanismo, la metropolitana y la de Catalunya, deberán dar el visto bueno definitivo al plan: serán los órganos urbanísticos de la administración catalana los que concluyan si el plan se adecúa a la legalidad vigente y si se alinea con otros instrumentos como el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona o el Plan Director de Infraestructuras.

Entre los hitos que incorpora el PDUM destaca también la reducción a la mitad del uso del coche antes del 2050. Otra novedad del plan es la sensibilidad medioambiental a través de la ordenación de la denominada 'infraestructura verde' metropolitana —identifica 870 km de ejes verdes— como base estructural del desarrollo urbano. El PDU propone también diez avenidas metropolitanas que suman unos 240 km, como por ejemplo una Gran Via Metropolitana entre Castelldefels y Montgat.