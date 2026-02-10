La oposición critica el desalojo del gran asentamiento de la Zona Franca por falta de soluciones reales contra el sinhogarismo

Polémica en el ayuntamiento
El desalojo del mayor campamento de personas sin hogar de Barcelona, llevado a cabo este martes por la mañana en la Zona Franca, ha provocado una oleada de reacciones entre los grupos de la oposición en el ayuntamiento. La operación, ejecutada por la Guardia Urbana por motivos de salubridad y para facilitar tareas de limpieza y desratización, ha afectado a unas 200 personas que hasta ahora malvivían en el lugar. Según el consistorio, una vez finalicen los trabajos podrán volver a ocupar el mismo espacio. Precisamente, este punto es el que más controversia ha generado.
Los distintos partidos de la oposición coinciden en que la intervención no resuelve el problema de fondo del sinhogarismo, aunque discrepan en el enfoque y en las responsabilidades políticas.
Junts acusa a Collboni de “propaganda”
El grupo municipal de Junts per Barcelona ha sido uno de los más duros con el gobierno de Jaume Collboni (PSC). Su presidente, Jordi Martí Galbis, ha denunciado en un comunicado que la actuación en el asentamiento es “una gran operación publicitaria, con mucha fotografía y propaganda, pero sin contenido real”.
Junts critica que el ayuntamiento vaya a limpiar la zona, pero que permita que las personas puedan volver a instalarse después, lo que, en su opinión, demuestra que no existe un plan social efectivo. “Limpian y desalojan las ratas, pero invitan a la gente a quedarse”, ha resumido Martí, que se pregunta qué alternativas reales se les han ofrecido a esas casi 200 personas: si hay plazas suficientes en centros de acogida, si existe un seguimiento social individualizado o si simplemente volverán a montar el campamento en el mismo lugar.
El protavoz de Junts también ha reprochado al gobierno municipal haber reaccionado con "casi un año de retraso" desde que su grupo denunciara la situación y ha advertido de la proliferación de asentamientos en otros puntos de la ciudad, como Montjuïc.
ERC pide una estrategia estructural contra el sinhogarismo
Desde Esquerra Republicana de Barcelona, el diagnóstico es distinto en las formas, pero similar en el fondo. ERC considera que este tipo de actuaciones, aunque puedan ser necesarias por motivos de salud pública, son “un parche” que no afronta la realidad creciente del sinhogarismo en Barcelona.
Los republicanos critican que las personas simplemente se muevan unos metros sin que exista una alternativa sólida y reclaman una estrategia municipal clara que ponga en el centro los derechos y el acompañamiento social. En este sentido, ERC pide más prevención de la exclusión social, más financiación y mejores condiciones para el sector social, así como una coordinación con la Generalitat y las entidades sociales para que las intervenciones no sean solo de emergencia, sino de transformación social.
Los Comuns critican el “Pla Endreça”
Barcelona en Comú no ha emitido por ahora un comunicado oficial, pero el grupo municipal ha difundido en redes sociales un mensaje de su concejala Carolina Recio, quien se ha mostrado también muy crítica con la actuación. En él, lamenta que el llamado 'Pla Endreça' del gobierno de Collboni se traduzca en “desplazar a personas sin hogar” en una ciudad donde los alojamientos de urgencia están colapsados y hay “más gente viviendo al raso que nunca”. Por ello, reclama políticas sociales y de vivienda “reales” y no simplemente "desplazar el problema" de un lugar a otro.
El PP habla de “falso desalojo” y pide más control
El Partido Popular, por su parte, ha hecho un comunicado en el que ha criticado la supuesta falta de autoridad del alcalde. Su presidente en el ayuntamiento, Daniel Sirera, ha afirmado que no se ha producido un desalojo real, sino una recolocación provisional mientras se limpia la zona por la plaga de ratas.
“El falso desalojo evidencia la falta de autoridad de Collboni”, ha dicho Sirera, que recuerda que su partido lleva meses reclamando el desmantelamiento del asentamiento, que ha ido creciendo en tamaño. El PP también exige que el Ayuntamiento de Barcelona identifique y contabilice a las personas que allí viven, estudie su situación administrativa y revise las tiendas de campaña para detectar posibles objetos robados o drogas. Además, alerta de que en Barcelona existen 62 asentamientos y que siguen creciendo “sin control”.
Vox acusa al alcalde de medias tintas
Desde Vox, su presidente del grupo municipal, Gonzalo de Oro, ha reaccionado en la red social X: "Ante las presiones de Vox, Collboni decía que los asentamientos y sus problemas eran 'mentiras de la ultraderecha'. Ahora desalojan parcialmente el asentamiento dividiendo el problema en dos barrios. Siempre medias tintas. Es un inepto", ha escrito, en referencia a las informaciones iniciales que hablaban de un desalojo solo parcial, aunque finalmente ha sido total, de todas las personas que habitaban este lugar.
