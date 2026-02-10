Los Mossos incautan 414 plantas de marihuana en Terrassa y detienen a dos personas

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Terrassa detuvieron el 5 de febrero a dos hombres de 23 y 25 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación empezó durante el mes de enero de este año, cuando agentes del Grup de Delinquència Urbana, en tareas de patrullaje ordinario, detectaron indicios de que en una vivienda del municipio se podría estar cultivando marihuana.

Una vez efectuadas las comprobaciones necesarias, los agentes solicitaron la entrada y registro judicial, que se llevó a cabo unas semanas más tarde, el 5 de febrero. En el interior de la casa —de unos 200 metros cuadrados— se localizaron 414 plantas de marihuana, valoradas en 24.900 euros en el mercado negro. También se intervinieron varios elementos destinados al cultivo intensivo, como focos halógenos de alta intensidad, colectores de aire acondicionado y básculas de pesaje.

Paralelamente, se comprobó que la instalación eléctrica había sido manipulada para evitar el contador, hecho que habría generado una defraudación estimada por la compañía suministradora en más de 83.500 euros.

Los dos detenidos, de los que no constan con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el 7 de febrero ante el juzgado en funciones de guardia de Terrassa.