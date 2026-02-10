Los arrestados no tienen antecedentes
Los Mossos incautan 414 plantas de marihuana en Terrassa y detienen a dos personas
Los agentes localizaron una plantación interior de unos 200 m² con material especializado para el cultivo intensivo
Cuatro detenidos en el desmantelamiento de un cultivo de marihuana con más de 2.800 plantas en el Vallès
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Terrassa detuvieron el 5 de febrero a dos hombres de 23 y 25 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación empezó durante el mes de enero de este año, cuando agentes del Grup de Delinquència Urbana, en tareas de patrullaje ordinario, detectaron indicios de que en una vivienda del municipio se podría estar cultivando marihuana.
Una vez efectuadas las comprobaciones necesarias, los agentes solicitaron la entrada y registro judicial, que se llevó a cabo unas semanas más tarde, el 5 de febrero. En el interior de la casa —de unos 200 metros cuadrados— se localizaron 414 plantas de marihuana, valoradas en 24.900 euros en el mercado negro. También se intervinieron varios elementos destinados al cultivo intensivo, como focos halógenos de alta intensidad, colectores de aire acondicionado y básculas de pesaje.
Paralelamente, se comprobó que la instalación eléctrica había sido manipulada para evitar el contador, hecho que habría generado una defraudación estimada por la compañía suministradora en más de 83.500 euros.
Los dos detenidos, de los que no constan con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el 7 de febrero ante el juzgado en funciones de guardia de Terrassa.
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
- El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
- Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales
- Mapa de Llum Barcelona 2026: horario y guía completa para disfrutar del gran festival de luz este fin de semana
- Recogida de naranjas en Barcelona: un bote de mermelada si participas como voluntario