16 detenciones en varias ciudades
Los Mossos d'Esquadra y la policía italiana desarticulan una organización transnacional dedicada al tráfico de hachís
Se han realizado entradas en Badalona, Mataró, Sant Adrià de Besòs o Montcada i Reixac
Macrodispositivo policial contra el narco en Catalunya: detenidos 28 sospechosos
Agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia di Finanza (GDF) italiana, llevan a cabo desde la madrugada de este martes un amplio dispositivo para detener a los miembros de una organización criminal transnacional presuntamente implicada en el tráfico de hachís y de otras sustancias, según ha confirmado la policía catalana.
El dispositivo, enmarcado en una investigación internacional tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona y la Fiscalia Antimafia de Milán, se lleva a cabo en diversas ciudades españolas e italianas.
Concretamente, la policía ha realizado una decena de entradas en las localidades catalanas de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès. Además, también se han realizado entradas en Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza). Además de intervenir drogas y dinero en efectivo, la policía catalana explica que, en total, han detenido a 14 personas en España (10 en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, una en Málaga y otra en Zaragoza) y a dos más en Italia (una en Savona y otra en Milán).
Unos 120 efectivos policiales se han desplegado (agentes de la DIC, de la BRIMO, de la ARRO o de la Unidad Canina), además de los agentes de la GDF italiana. El caso está bajo secreto de actuaciones.
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Una nueva línea de Metrobús conectará L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat con la Diagonal de Barcelona
- El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
- Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales
- Mapa de Llum Barcelona 2026: horario y guía completa para disfrutar del gran festival de luz este fin de semana
- Recogida de naranjas en Barcelona: un bote de mermelada si participas como voluntario