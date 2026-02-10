Los Mossos d'Esquadra y la policía italiana desarticulan una organización transnacional dedicada al tráfico de hachís

Agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guardia di Finanza (GDF) italiana, llevan a cabo desde la madrugada de este martes un amplio dispositivo para detener a los miembros de una organización criminal transnacional presuntamente implicada en el tráfico de hachís y de otras sustancias, según ha confirmado la policía catalana.

El dispositivo, enmarcado en una investigación internacional tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona y la Fiscalia Antimafia de Milán, se lleva a cabo en diversas ciudades españolas e italianas.

Concretamente, la policía ha realizado una decena de entradas en las localidades catalanas de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès. Además, también se han realizado entradas en Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza). Además de intervenir drogas y dinero en efectivo, la policía catalana explica que, en total, han detenido a 14 personas en España (10 en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, una en Málaga y otra en Zaragoza) y a dos más en Italia (una en Savona y otra en Milán).

Unos 120 efectivos policiales se han desplegado (agentes de la DIC, de la BRIMO, de la ARRO o de la Unidad Canina), además de los agentes de la GDF italiana. El caso está bajo secreto de actuaciones.